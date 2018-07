Inhalt Seite 1 — Schöne, nützliche, unbewohnbare Welt Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Hans Albert Walter

Im Jahre 1961 debütierte Reinhard Baumgart mit dem Roman „Der Löwengarten“, ein Jahr darauf ließ er die ironisch als „deutsches Familienalbum“ deklarierte Chronik „Hausmusik“ folgen. Es berührt sympathisch, daß der Autor mit dieser hektischen Produktions- und Erscheinungsfolge nicht fortfuhr. Die zwanghafte Vorstellung, es sei notwendig, mindestens in jedem zweiten Jahr mit einem neuen Buch „herauszukommen“, muß auf die Dauer den robustesten Schreiber ruinieren. Baumgart hat fünf Jahre pausiert, bis er wieder ein belletristisches Buch vorlegte –

Reinhard Baumgart: „Panzerkreuzer Potjomkin“, zwölf Erzählungen; Luchterhand Verlag, Neuwied/Berlin; 188 S., 17,80 DM.

Die knappe Hälfte dieser Erzählungen ist noch vor dem Roman „Der Löwengarten“ – also bis 1960 – entstanden. Die älteste Arbeit entstand 1957, die neueste im Herbst 1966.

Der Band ist also in mancher Hinsicht repräsentativ für die Entwicklung des Verfassers – eine Feststellung, die freilich auf das am allerwenigsten zutrifft, worauf man sie normalerweise zuerst bezieht: auf Handwerkliches und Formales. Was die Beherrschung der „Technik“ angeht, so setzt Baumgart schon bei den frühen Arbeiten mit bemerkenswerter Souveränität ein. Rückblende und Perspektivenwechsel handhabt er erstaunlich sicher, er versteht, genau zu beobachten, wesentliche Details knapp zu beschreiben, Überflüssiges auszusparen, und schließlich „stimmt“ auch sein Dialog. Das Ungelenke, unsicher Tastende vieler Erstlingsarbeiten fehlt völlig.

Wenn dennoch von Entwicklung die Rede ist, wenn ein deutlicher Unterschied, um nicht zu sagen: eine Kluft zwischen den frühen und den späteren Erzählungen festgestellt werden muß, so sind die Ursachen anderswo zu suchen.

Das Generalthema der frühen Arbeiten ist die Flucht vor der Wirklichkeit, die Weigerung, Geschehenes als geschehen anzunehmen, die Unfähigkeit, die Vergangenheit – und das meint die spezifisch deutsche – wie die eigene Mitschuld an ihr einzugestehen, Folgerungen daraus zu ziehen. Baumgart zeigt eine Welt von Eskapisten, eine Welt des Tabus, in der jene zugrunde gehen, die bei dieser Flucht ins Verlogene nicht mitmachen.