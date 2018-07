Inhalt Seite 1 — Spaß mit Farbigem Seite 2 Auf einer Seite lesen

Heinz Wittenberg, einer der ganz wenigen Professionals im Metier der Spiele-Erfinder, hat in einen Karton sechs Achsen montiert. Zu seinem Spiel gehören nur noch achtundvierzig Pappscheiben, die in jeweils acht Sektoren vier Farben in ganz verschiedener Anordnung zeigen. Sie werden gemischt, vom Stapel genommen und der Reihe nach „in Grundstellung“ auf die Achsen gelegt. Die Spieler haben dann die sich anbietenden Möglichkeiten sorgfältig zu studieren, denn sie sollen nun durch Verdrehen von höchstens zwei Scheiben eine „Farbenbrücke“ über das ganze „Spielfeld“ schlagen, also alle sechs Achsen verbinden.

Wer zwei Drehungen macht, bekommt die beiden betreffenden Scheiben, wer nur eine braucht, darf alle nehmen – in jedem Fall auch die darunter liegenden, denn in jeder Runde wird eine neue Serie von Scheiben aufgelegt. Obwohl die Spielregel nicht alle Möglichkeiten anzeigt, ist „Farbenlabyrinth“ ein gutes, ein kniffliges Spiel. Es gewinnt an Reiz dadurch, daß Zuschauer die Kombinationen viel schneller entdecken: der bekannte, berüchtigte Kiebitz-Effekt, der große Selbstbeherrschung verlangt, auf beiden Seiten.

Mittelpunkt von „Disk-o-Disk“ ist ein drehbarer Pfeil, der über viele Sektoren streicht: Innen sind kleine Felder in (meist) fünf Farben, außen steht eine Gewinnzahl zwischen 500 und 10 000. Eine Art von Glücksrad also. Dazu gehört ein Würfel in sechs Farben. Eine davon ist schwarz; das sollte man sich merken. Man tut es aber nicht.

Wer dran kommt, würfelt und rückt, vom Nullpunkt aus, den Zeiger zum nächsten Feld der geworfenen Farbe vor. Er kann das so oft tun, wie er will, und er kann aufhören, wann er will. Dieser Widerspruch erklärt sich aus der einfachen Regel: Wer aufhört, erhält den Betrag, auf den der Zeiger weist; wenn hingegen Schwarz fällt, gibt es nichts. Und wer zuerst 12 000 Mark gewonnen hat, ist Sieger.

Da gibt es die zweierlei Charaktere von Spielern: die einen, die auf Nummer Sicher gehen, mit tausend Mark zufrieden sind und gemächlich Geld häufen, und die anderen, die Hasardeure, die den Zeiger zum allgemeinen Entsetzen weiter und weiter treiben. Wie auch immer: Riskieren muß einmal auch der Sparer, dann nämlich, wenn der Gegner kurz vor dem Gewinn steht. Das ist ein in seiner Art perfektes Spiel. „Ein Familien-Glücksspiel“ nennt es der Verlag, und in der Tat: Vom Dreijährigen bis zur Großmutter weckt es gleiche Leidenschaft.

Der indische Kaiser Akbar spielte mit lebendigen Figuren, Sklavinnen, auf lebensgroßem Marmorplan „Pachisi“, die Urform des „Menschärgere-dich-nicht“. Ein holländischer Verlag fordert uns nun auf, selber auf einem „lebensgroßen“ Kunststoff-Plan eine Art von „Menschbelustige-dich“ zu betreiben, genannt „Twister“.

Zwei bis vier Personen haben, barfuß oder auf Strümpfen, Platz (oder zu wenig Platz) auf diesem Teppich. Er ist zwei Quadratmeter groß und hat vier verschiedenfarbene Reihen von je sechs handtellergroßen Punkten. Die Gegner gehen in die von der Spielregel vorgesehene „Grundhaltung“, ein Schiedsrichter dreht einen Zeiger auf einer Farben-Uhr und nennt das Ergebnis: „Linke Hand – rot“, „rechter Fuß – gelb“ und so weiter. Es versteht sich, daß die Spieler die Kommandos befolgen müssen, was bald ein ulkiges Menschen-Knäuel zur Folge hat. Wer dabei fällt, scheidet aus. Dieses fidele Happening für angehende Equilibristen eignet sich besonders gut für Partys, denn ebenso lustig wie das Mitmachen ist das Zuschauen.