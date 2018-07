Inhalt Seite 1 — Tagsüber Schulmädchen – abends aber Dandy Seite 2 Auf einer Seite lesen

Eine deutliche Verschiebung, eine Mode, die in zwei Teile zerfällt, macht sich – wie man in München, dann in Berlin und nun in Düsseldorf gesehen hat – jetzt mehr denn je bemerkbar. Hier: die neueste Mode, nach Paris orientiert und zu erschwinglichen Preisen; sie wird vom modischen, jungen Mittelgenre schnellstens übersetzt und rechtzeitig angeboten. Dort: die Mode der hochwertigen Modellkonfektion, die zwar mit Schnitten aus Paris arbeitet, aber vom Mittelgenre modisch und vor allem mit den Mittelglatt überrundet wird und daher unweigerlich ins Hintertreffen gerät.

Da bleibt nichts anderes übrig, als mit teuren. Stoffen und perfekter Verarbeitung die Gruppe der wohlhabenden bis reichen Frauen von dreißig an aufwärts damenhaft und nicht zu modisch anzuziehen. Denn selbst, wer teuer kauft, ist nicht gewillt, Kleider und Mäntel für 500 bis nicht 1500 Mark nach einer Saison aus dem Kleiderschrank zu verbannen. Aber weil die modischjunge Mode schon wieder einen neuen Zweig zum Blühen brachte, nämlich die puppige Boutique-Mode für Teens und Twens, liegt diese Gruppe vorn.

Berlin feierte seine 70. Durchreise; das bedeutet zwanzig Jahre „Berlin zieht alle an“, und das mag stimmen, denn auch die echt Molligen werden hier so gut wie möglich modisch bekleidet und ebenso die zierlichen Kleinen, seltener jedoch die Großen. Berlins Mode aber hat Konkurrenz bekommen, eine sehr wache Konkurrenz aus dem Westen, die ihre Kollektionen ebenfalls in Berlin anbietet. Dieser Stadt Berlin fehlt die Jugend, und wenn die Hunderte von miniberockten Mannequins nach der Durchreise wieder nach Hause fliegen, spähen böswillige Rentnerinnen, vergebens aus, um schwarz bestrumpfte Modedamen am Kurfürstendamm anzupöbeln. Das sind, unter anderem, erschwerende Umstände, die die Arbeit der Berliner Modell-Konfektionäre überschatten. Kein Wunder, daß sie, einst modebestimmend, vorsichtig geworden sind und mit ihren Modeeinfällen auf Nummer Sicher gehen.

Im kommenden Sommer endet die Rocklänge, wie zu erwarten war, über oder knapp unter dem Knie. Versuche mit wadenlangen Röcken sind bei romantischen Cocktailkleidern zu betonter Taille gut gelungen, gehören aber wieder zu den Außenseitern. Die Silhouette löst sich vom Rechteck des Shifts und kennt keine Astronauten-Quadrate mehr. Durch Falten oder schräg genommene Stoffe bekommen die Röcke glockigen Fall, und glockig – das bedingt Gürtel. Der junge Look (Chiwitt) zeigt ihn in Taillenhöhe aus dem Stoff des Modells oder aus Schlangenleder oder Kroko-Imitat und ziemlich breit. Ketten und Metallring-Gürtel liegen locker über den Hüften zahlloser Kleider der verschiedensten Stoffe.

Hosenanzüge, Hosenkleider, Hosenröcke oder Bermudas und Pagen-Kniehosen mit den dazugehörigen Jacken – trotzdem: diese Anzüge wirken feminin bis romantisch. Weiße, mit wirken oder mit Rüschen geschmückte Blusen, die fast immer ihre Manschetten zeigen, lange, goldene oder silberne Ketten, mit Straß oder Perlen geschmückte Knöpfe für den Abend verwischen die maskuline Note (Braasch). Das Cape, das schon in diesem Winter aus Studentinnen „fahrende Schüler“ und aus Damen verkappte „Mata Haris“ machen wird, bleibt auch im Frühjahr auf dem Programm.

„Dandy“ ist gefragt. Der Dandy-Look bei Kostümen mit leicht taillierten kürzeren oder längeren Jacken wird gern mit weißen Garnituren aus Batist oder Pikee gezeigt und fand, vor allem bei Männern, immer Applaus. Dandys tragen ihre Uhren an breiten Lederarmbändern oder neuerdings an schweren Uhrenketten.

Im Frühjahr ist Schluß mit Schockfarben. Marineblau und Königsblau führen. Die größte Leuchtkraft hat „Bleu-electric“. Braun, das jetzt so gefragt ist, daß es kaum nachgeliefert werden kann, bleibt als „Mohrenkopf mit Schlagsahne“, als Terrakotta, als Kokosnuß-Braun mit weißen Garnituren bis weit in den Sommer hinein. Feuriges Begonien-Rot konkurriert mit kühlem „Rose-electric“, aber auch Ziegelrot macht sich bemerkbar. Schwarz mit Weiß als „Schulmädchen-Look“ oder als superschicke Eleganz steht in der gleichen Reihe wie makelloses Weiß, das höchstens Tabakbraun an sich herankommen läßt. Goldenes Sonnengelb hat sich gehalten. Grün zeigt sich kostbar wie Smaragde oder zartes Jade. Silbergrau, Platin- und Perlgrau mit Weiß kombiniert kommt bestimmt, auch für die Teens; Mary Quant spielt schon mit Erfolg damit.