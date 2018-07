Schwierigkeiten, zeitgemäß zu sein

Von Gerhard Tachau

Die Kirchen geben sich „modern“. Vom Jazz in der Kirche bis zu recht freien Theorien zur Sexualethik (zumindest in der evangelischen Kirche, von der hier nur die Rede sein soll) reichen die zuweilen krampfhaften Versuche, sich dem Geschehen „in der Welt“ zu nähern. Doch neben allen sogenannten zeitgemäßen Bemühungen tut die Kirche auch heute noch das, was ihr von altersher zukommt: Sie betet für die Welt. Und hier, auf ihrem ureigensten Gebiet, in ihren Gebeten, finden sich gesellschaftliche, politische und soziale Vorstellungen, die näherer Betrachtung wert sind.

Jeder Konfirmand kann mit Sicherheit dieses Geschenk erwarten, in Leder mit Goldschnitt oder auch schlicht: ein Gesangbuch. Es ist die einzige Veröffentlichung für den Laien, deren Inhalt von den Landeskirchen und Synoden beraten und genehmigt werden muß; das gibt ihr offiziellen Charakter. Der Text der Bibel liegt fest, er wird nur jeweils neu interpretiert – das Gesangbuch dagegen kann verändert werden und ist ständig verändert worden. Dadurch hat es zeitgeschichtlich-dokumentarischen Wert. Zuletzt wurde es nach dem Kriege neu bearbeitet. Der Liedteil ist für alle evangelischen Landeskirchen gleich; der Anhang, in dem sich die Gebete finden, ist von Land zu Land verschieden, jedoch gleichen sich die Gebetstexte im Grundtenor, teilweise decken sich die Formulierungen.

Diese Gebete wurden von treuen Kirchenleuten unserer Tage für den gläubigen Zeitgenossen zusammengestellt. Sie haben sich fern von allem modischen Opportunismus zu halten, auch fern jenes pastörlichen Kulturpessimismus, wie er aus mancher Predigt tönt – in den Gebeten, so sollte man meinen, steht das, was nun wirklich und mit innerer Überzeugung für Kirche und Welt erbittenswert, was also für notwendig, günstig erstrebenswert gehalten wird. Wie aber wird hier die Umwelt des gläubigen Zeitgenossen gesehen, seine Rolle in Beruf, Gesellschaft, Politik?

Für allerlei Anliegen

Sprache und Vorstellungswelt der Lutherbibel sind die des 16. Jahrhunderts; die meist aus dem 17. und 18. Jahrhundert stammenden Gesangbuchlieder entsprechen dem Wortschatz der Bibelübersetzung: König, Krone, Thron, Majestät, Heerscharen, Schwert, Lanze, Burg, Lehen, Knecht... Auch bei den Gebeten hat man wohl die altgewohnten Formen zumindest nachempfinden wollen. Die Ausdrucksmöglichkeiten dieser Sprache mögen noch Lebenssituationen angemessen sein, die ihrem Wesen nach von historischem Wandel und gesellschaftlicher Veränderung unabhängig sind, also bei den Gebeten für „allerlei Anliegen des Familienlebens“: Geburt, Ehe, Taufe, Krankheit, Tod.