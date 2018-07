Mittwoch, 25. Oktober, 20.15 Uhr, 1. Programm: „Der totale Urlaub

Wieder sind die Zeichen der Zeit, wieder ist Stuttgarts Sendereihe zu rühmen: Dieter Ertel stellte sich, gentlemanlike und landschaftsgetreu, im englischen Somerset auf, ließ den Blick über die Felder und sanften Hügelchen gleiten und sprach: „Da unten aber ist es wunderlich.“

Da unten: damit meinte er Butlins Ferienstätte, Baracke an Baracke, Schwimmbad an Golfplatz, Tanzhalle an Bierzelt gereiht, das Paradies der Zehntausend. Im Speisesaal Gloucester und im Speisesaal Kent waren Köpfe und Teller, Arme und Gabeln wie in einer Danteschen Hölle aneinandergereiht; Greise und Greisinnen bewegten sich zeitlupenartig über den Boden, tanzten verklärten Gesichts, gelenkt von den seligen Weisen aus Großmutters Zeit.

Ein Busschaffner gäb sich als Star, ein Krankenpfleger (schielend, mit Fledermausohren) sang wie Caruso, Straßenbahner und Rentner betraten die Bühne, wurden zuerst in ihrer Virtuosen-Manier, als Sänger oder Kunstpfeifer, dann in schlichter Paßbild-Positur gezeigt. Dickbeinige wirbelten vom Trampolin aus durch die Luft; Gloucesters und Kents jubelten ihren Speisesaal-Mitessern beim Mattenkampf zu.

Nein, schön war sie nicht, diese Show des Massenamüsements und Herdenvergnügens, diese KdF-Fidelität in der Blinking Owl, bei Sphärengesang und dem sich halbstündig wiederholenden Zauber: Oben an der Decke schwebten in erschreckenden Gondeln zwei schöne Jungfrauen vorbei. Auch die Antworten waren befremdlich, sehr monoton und mechanisch: Ja, mir gefällt es, hier ist für alles gesorgt, wir kommen im nächsten Jahr wieder. Wie Marionetten sprachen und gingen die Menschen im Film, pünktlich, aufs Kommando des Lagersenders, im Eßsaal erscheinend, pünktlich im Schwimmbad, immer betreut und behütet, gelenkt von 1600 dienstbaren Geistern.

Eine Satire also? Ein bitterer Hohn: Entlarvung des Glücksmarkts, Verketzerung jenes Herrn Butlin alias Sir William, der für jedes Lächeln einen Penny erhält? Eine sarkastische Invektive im Stil Evelyn Waughs: der Butlinismus- als Pendant zu amerikanischen Friedhofsgebräuchen? Das alles klang an, und Kameramann Hartmut Missbach nutzte die Gelegenheit aus, um das Fratzenhaft-Mechanisierte dieses großen Rummels zu spiegeln. Aber der Tenor der Sendung war nicht satirischer Art, er war in Jean-Paulischer und nicht in Swiftscher Weise gehalten.

Weit entfernt von Herablassung, Spott und Bösartigkeit zeigte Ertel die bescheidene Freude der Beladenen und Mühseligen auf, der Häßlichen, die in Butlins Urlaubskasernen niemand belacht, wenn sie sich auf der Bühne als Swansea-Callas gerieren, der hüpfenden Greise, die, im Gegensatz zur KdF-Ideologie, keine Weltanschauung für ihre Zwecke mißbraucht.

Ich kann mich nicht erinnern, diesen Ton im Fernsehen schon einmal gehört zu haben: Kritik, gepaart mit Anmut, Humor und Erbarmen; ein sehr zarter Appell; die Frage nach der Manipulation des kleinen Glücks. Momos