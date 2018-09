Entsprechend den Gepflogenheiten französischer Gastronomie könnte an den Flugzeugen der LTU, Lufttransportunternehmen GmbH & Co KG, häufig das Schild hängen: „Der Chef fliegt selbst.“ Und wie die Franzosen den Hinweis „Der Chef kocht selbst“ als Qualitätsgarantie verstanden wissen wollen, so gilt das auch für die drittgrößte Chartergesellschaft der Bundesrepublik.

Mit einer Flotte von einer Caravelle und drei Fokker F 27 flog die LTU im letzten Jahr einen Gewinn von 1,47 Millionen Mark ein. Sie war damit die ertragsstärkste Chartergesellschaft, denn die Lufthansa-Tochter Condor wirtschaftete mit einem fast dreifachen Sitzplatzangebot für ihre Muttergesellschaft nur gut die doppelte Summe heraus. Die Flugkapitäne Ahrens und Krauß, die beiden Komplementäre, sind nicht böse, wenn in diesem Jahr trotz weiterer Umsatzsteigerungen der Gewinn zurückgehen wird, weil sich durch Sonderabschreibungen die Möglichkeit ergeben dürfte, die Rücklagen zu stärken.

Das Erfolgsrezept der LTU ist die Beschränkung auf Nordrhein-Westfalen, wobei es Prinzip ist, so zu operieren, daß die Flugzeuge jeden Abend in ihrem Heimathafen Düsseldorf sind und dort gewartet werden. Kostspielige Reise- und Wartungsspesen auf fremden Häfen entfallen also. Eine Beschränkung auf europäische Flugzeuge verbilligt die Reparaturarbeiten.

Es gehört zum Credo der Gesellschafter, daß in der Luftfahrt „Familienunternehmen“ noch eine Chance haben, wenn sie sich ihrer Grenzen bewußt sind. Eine dieser Grenzen sehen sie in einer Kapazität, die ausreicht, einem Prozent der erwachsenen Bevölkerung Nordrhein-Westfalens einmal jährlich das Fliegen zu ermöglichen. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen bis Ende 1968 noch einmal rund 42 Millionen Mark investiert werden – eine Kraftanstrengung bei knapp zehn Millionen Mark Eigenkapital. Auf dem Programm stehen der Ersatz der beiden Caravellen durch moderne Versionen des gleichen Typs und der Kauf des neusten Jets aus Holland, der Focker F 28.

Zu dem Umsatz steuerte das Land Nordrhein-Westfalen 1,4 Millionen Mark hinzu, als Ausgleich für die Verluste im Regionalverkehr. Im Auftrag des Landes und der Lufthansa fliegt die Gesellschaft Liniendienste nach Hannover, Bremen, Rotterdam und Saarbrücken. Kapitän Krauß hofft, daß diese Strecken, die von einer großen Gesellschaft nicht rentabel beflogen werden können, für die LTU ein Geschäft werden, weil diese ihre Gemeinkosten klein halten könne.

Warum aber öffnet eine Kommanditgesellschaft dieser Größe plötzlich freiwillig ihre Bücher und publiziert einen Geschäftsbericht nach den Bestimmungen des Aktiengesetzes? Der Beweggrund erscheint klar: Die Gesellschaft braucht das Vertrauen der Öffentlichkeit, denn im Chartergeschäft gibt es manches schwarze Schaf. Die LTU möchte zeigen, daß sie nicht dazu gehört. hm.