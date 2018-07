„Pink Floyd – The Piper at the Gates of Dawn“; Electrola SMC 74 321, 18,– DM

Im rechten Lautsprecher wird langsam eine sehr stark verhallte Stimme lauter, es klingt wie eine verzerrte Bahnsteig-Ansage; wenig später erscheint im linken Lautsprecher eine rhythmisch gezupfte Baßgitarre; die Stimme rechts verschwindet, Morsezeichen werden eingeblendet; links beginnt der Schlagzeuger seine Trommel- und Beckenschläge; die Vokalisten fallen ein; Hammondorgel und Gitarrenduo produzieren Ketten von Dur-Akkorden, in Halbtonschritten abwärts gleitend; im linken Kanal elektronische Klänge, Impulse, die über eine Endlosschleife laufen; rechts wieder der Bahnhofsansager; über allem die Vokalisten: „Astronomy Domine“.

Grummelnde Hammondorgel rechts, tiefe Töne mit der flachen Hand auf die Klaviatur gedrückt; ein Fauchen und Blasen links; Heulen rechts, Kuckucksrufe links; eine hallige Orgel in mittelalterlicher Kirchentonart; Rhythmus; Vokalisten mit einem Text „Alone in the clouds all bitte, hing on an eider-down, you can’t see me bat I can you“: „Fläming“.

Was die Beatles in „Sergeant Pepper“ in braver Harmlosigkeit versuchten, zeigt dieses Quartett (Syd Barnett, Roger Waters, Rick Wright, Nicky Mason, inzwischen ein „Tip“) gekonnt: die musikalische Collage. Die Trickvielfalt beweist: die Leute haben Phantasie; die technische Exaktheit der Schnitte: sie haben einen versierten Aufnahmeleiter, der sich nicht mit Stümperei zufrieden gibt. Weder Elektronisches noch Psychodemones ist ausgespart; aus alten Studio-Mätzchen wie dem Rechts-links-Ping-Pong wird hier ein herrlicher Effekt; die Tonqualität ist makellos: Die Platte sollten Beatle-Fans sich zum Vergleich besorgen, sie müßten eigentlich etwas merken. Heinz Josef Herbort