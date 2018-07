Inhalt Seite 1 — Ehe hinter Gittern Seite 2 Auf einer Seite lesen

Vorschläge für ein Strafvollzugsgesetz in Hessen

Frankfurt am Main

Mit der Parole „Hessen vorn“ haben die Sozialdemokraten bisher alle Landtagswahlen gewonnen. Vorn im Schulwesen, vorn in der Sportförderung... „Hessen vorn“ – wo auch immer.

Hessens Humanistische Union meint jetzt, das Land Georg August Zinns müßte nun auch im Strafvollzug vorn sein. So legten sie den hessischen Parlamentariern eine Petition vor mit der Aufforderung, ein Strafvollzugsgesetz zu schaffen und damit zu einer Humanisierung der Strafverbüßung beizutragen. Ihre Forderung ist nicht aus der Luft gegriffen. Denn tatsächlich werden in vielen Ländern der Bundesrepublik beim Strafvollzug die von der Verfassung garantierten Grundrechte auf sehr fragwürdige Weise eingeschränkt: nämlich auf dem Verordnungswege, nach freiem Ermessen der Justizminister. Deshalb fordert die Humanistische Union in ihrer Petition: „An die Stelle des aus dem Obrigkeitsstaat stammenden besonderen Gewaltverhältnisses’ muß ein Rechtsverhältnis zwischen Strafgefangenem und Staat treten.“

Die Humanistische Union hat einen Katalog von Rechten aufgestellt, die den Gefangenen zustehen müßten: Sie meint beispielsweise, die Menschenwürde verbiete eine Uniformierung. Durch Ausgangserlaubnis und Beurlaubung in der Freizeit sollen „die Aufrechterhaltung oder Aufnahme von Intimbeziehungen“ ermöglicht werden (soweit nicht dringender Fluchtverdacht oder die begründete Gefahr von Gewaltverbrechen Ausnahmen gebieten). Und für verheiratete Häftlinge ist an ein Zusammenleben der Eheleute in der Zelle gedacht. Das klingt ein wenig nach Operettengefängnis, ist aber die Konsequenz aus der Anwendung von Verfassungsartikeln (in diesem Falle Artikel 1 „Schutz der Menschenwürde“ und Artikel 6 „Ehe und Familie“), die auch beim Strafvollzug zu gelten haben.

Daß sich Hessens Parlamentarier für die Ehe hinter Gittern engagieren werden, ist kaum zu erwarten. Doch das Exposé der Humanistischen Union enthält Forderungen, die weder mit dem Hinweis auf leere Kassen noch mit witzigen Bemerkungen über das Gefängnis als Familienidylle abgetan werden können.

Die Forderungen der Humanistischen Union: „Mit Rücksicht auf das Recht zur freien Entfaltung der Persönlichkeit hat jeder Gefangene während seiner Freizeit nach seiner Wahl Anspruch auf Gruppen- oder Selbstbeschäftigung, soweit dadurch das Vollzugsziel nicht gefährdet wird.“ Oder: „Der Gefangene hat ein Recht auf uneingeschränkte Information durch Zeitungen, Zeitschriften, Bücher, Rundfunk- und Fernsehempfang (Artikel 5 GG).“