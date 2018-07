Fördernde und hemmende Wirkung auf die Zellteilung verschiedener Lebewesen kann ein Extrakt aus Kartoffeln entfalten, der mit geringer Dosis radioaktiver Strahlung behandelt wurde. Dieser Befund einer Studiengruppe an der amerikanischen Michigan-Universität könnte nach Ansicht des Radio-Chemikers Professor Lloyd E. Bownell zu so unterschiedlichen Anwendungen führen wie zur Steigerung von Ernteerträgen und zur Hemmung von Tumorwachstum. Mit dem Extrakt behandelte Bohnen wuchsen viermal schneller; sie bleiben zwar in den ersten Tagen hinter unbehandelten merklich zurück, überflügeln sie dann aber rasch. Die durch Bestrahlung im Kartoffelextrakt entstandenen Wirkstoffe sind möglicherweise identisch mit den „Hormonen“, die der Nobelpreisträger Dr. Albert von Szent-Györgyi im menschlichen Organismus gefunden hat und die er „Retine“ (Hemmungsstoff) und „Promine“ (Wachstumsförderer) nennt. Vermutlich sind diese Stoffe, deren chemische Zusammensetzung zur Zeit erforscht wird, übergeordnete Schlüsselsubstanzen für die Kontrolle allen Wachstums. -ng.