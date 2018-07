Fünfhundert Stunden lang ohne nachlassende Leistung erzeugte kürzlich eine Brennstoffzelle aus gewöhnlichem Stadtgas Strom. In der sauren Zelle zur direkten Umwandlung von chemischer in elektrische Energie ersetzten erstmals neuartige Wolframcarbid-Elektroden die teuren Katalysatoren aus Platin. Damit ist die Bahn frei für die Entwicklung leistungsfähiger und wirtschaftlichen Wasserstoff-Sauerstoff-Zellen, wenngleich das Brennstoffzellen-Auto für jedermann noch einige Jahre oder Jahrzehnte auf sich warten lassen wird.

Diesen Erfolg dreijähriger Entwicklungsarbeit im Frankfurter Forschungsinstitut von AEG-Telefunken verkündete unlängst Professor Franz A. Pohl. Nach seinen Worten eröffnen die Ergebnisse „eine neue Perspektive für den Einsatz von Wasserstoff-Sauerstoff-Brennstoffzellen“. Bis dahin schienen die Forschungen auf diesem Gebiet in eine Sackgasse geraten zu sein. Darüber konnten auch die Prototypen in Raumschiffen, Traktoren oder Gabelstaplern nicht hinwegtäuschen, deren Brennstoffzellenbatterien nur für kurze Zeit und mit geringer Energie liefen.

Das Handikap begann mit dem Einsatz des Wasserstoffs. Verglichen mit Kohle, Öl oder Erdgis stellt er zwar den einfachsten und reaktionsfähigsten Energieträger für eine Brennstoffzelle dar. Aber in freier Form – als Gas oder Flüssigkeit – kostet er zuviel und läßt sich nur schwer hantieren. Bei Wasserstoff in gebundener Form wiederum, wie er in Kohlenwasserstoffen, Metallhybriden, Ammoniak oder Hydrazin vorkommt, entstehen kurz vor der „kalten Verbrennung“ Abfallstoffe (Kohlenmonoxyd und -dioxydetwa), die binnen kürzester Frist die bis dato gebräuchlichen Nickel-Katalysatoren unbrauchbar machen.

Die „Vergiftung“ der Zellen durch Abfallprodukte gebundenen Wasserstoffs läßt sich bei Verwendung saurer statt alkalischer Elektrolyten vermeiden. Nur hielte dann Nickel als Elektrodensubstanz die Säure nicht lange aus. Platin wäre zwar beständig genug, würde aber wegen seines hohen Preises der Brennstoffzelle von vornherein die Zukunft als erschwingliche Energiequelle verbauen. Darum machten sich die Frankfurter Forscher auf die Suche nach einer preiswerten, zugleich säurebeständigen wie katalytisch wirkenden Verbindung; im Wolframcarbid fanden sie sie endlich.

Überraschenderweise zeigte sich die Carbidelektrode im Gegensatz zu Platin und erst recht zu Nickel als gänzlich unempfindlich gegen die beim Freisetzen des Wasserstoffs auftretenden Katalysatorgifte. Das Experiment mit normalem Stadtgas diente in dieser Hinsicht als härteste Belastungsprobe: Es enthält neben Wasserstoff als Gifte verschiedener Art und in erheblichen Mengen noch Methan, Kohlenmonoxyd und -dioxyd, schwere Kohlenwasserstoffe, Stickstoff und Schwefelverbindungen. Nach Professor Pohls Angaben ermöglicht es daher die Wolframcarbid-Elektrode, in Brennstoffzellen aus Kohlenwasserstoffen gewonnenes Rohgas ohne jegliche Reinigung zu verwenden. Bei dem reichlichen Vorkommen dieser organischen Verbindungen (in Benzin, Petroleum, Paraffin oder, Acetylen beispielsweise) sind damit zugunsten der Brennstoffzelle gleich „zwei Fliegen mit einer Klappe“ geschlagen: leichte Handhabung ohne aufwendige Bearbeitung und niedriger Preis. -rich