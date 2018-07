Sicco Mansholt, holländischer Vizepräsident der EWG-Kommission und zugleich ihr Agrarexperte, hat den sechs Landwirtschaftsministern der Gemeinschaft einen Schock versetzt: Während sie sich um die Erhöhung einiger Agrarpreise stritten, gab er ihnen zu bedenken, daß die Misere der Landwirtschaft nicht mit Preis- und Subventionserhöhungen zu beheben sei, sondern nur durch den beschleunigten Berufswechsel eines großen Teils der Menschen, die in der Landwirtschaft tätig sind. Was früher mit dem negativen Ausdruck „Landflucht“ bezeichnet wurde, soll also das Allheilmittel sein.

Dieser Berufswechsel ist seit Kriegsende schon in erheblichem Ausmaß in Gang gekommen. Mußten 1950 noch fünf Millionen Arbeitskräfte in der deutschen Landwirtschaft ihr Einkommen erarbeiten, sind es heute nur noch 2,9 Millionen. 1958 haben noch zwanzig Prozent der Erwerbstätigen in Deutschland in der Landwirtschaft gearbeitet, heute sind es noch 10 Prozent. Dieser Rückgang um ein Drittel innerhalb von acht Jahren ist aber nicht ausreichend, um künftig überall auf dem Lande industriegleiche Einkommen zu erwirtschaften. In den USA arbeiten nur noch sechs Prozent der Erwerbstätigen in der Landwirtschaft. Diese sechs Prozent reichen aus, die eigene Bevölkerung gut zu ernähren und sogar noch Überschüsse zu erzielen, die selbst mit politischem Druck nicht im Ausland absetzbar sind.

Aus dieser Sachlage zieht Mansholt die Konsequenz, daß in der europäischen Landwirtschaft ein 30-Hektar-Betrieb kaum noch Zukunft hat. Was bedeutet diese Aussage? Von den 1,424 Millionen landwirtschaftlichen Betrieben erreichen nur knapp 63 358 diese Größe, also nicht einmal fünf Prozent. Nun läßt sich die Lebensfähigkeit eines Betriebes nicht nur nach seiner Nutzfläche berechnen. Entscheidend ist schließlich der Verkaufserlös, der Umsatz. Wenn ein Betrieb mit sieben Hektar Nutzfläche, der sich auf Schweinemast spezialisiert hat, 200 000 Mark Jahresumsatz erzielt, kann er, sofern er den berechenbaren „Schweinezyklus“ berücksichtigt hat, auch gut konkurrieren. Mansholt hat für Grünlandbetriebe, also für Betriebe, die sich im Schwerpunkt auf die Milchwirtschaft konzentrieren, 80 bis 100 Kühe als Untergrenze angegeben. In den meisten deutschen Dörfern sucht man vergeblich nach solchen Betrieben. Sie sind auch in Schleswig-Holstein oder im Allgäu, also in ausgesprochenen Grünlandgebieten, nicht häufig.

Kein Wunder, wenn ein so besonnener Mann wie Staatssekretär Hüttebräuker vom Landwirtschaftsministerium Mansholts Vorstellungen gleich spontan als Sprung vom 19. ins 21. Jahrhundert charakterisierte. Doch dieses Jahrhundert beginnt in gut dreißig Jahren, und es würde schon einen radikalen Strukturwandel auf dem Lande voraussetzen, wollte man bis dahin Mansholts Visionen in die Wirklichkeit übertragen haben. Bisher beschränkte sich die Abwanderung von Arbeitskräften in industrielle Bereiche vorwiegend auf Landarbeiter und Familienarbeitskräfte. Künftig können im wesentlichen nur noch Betriebsleiter selbst abwandern. Die Zahl der Betriebe wird also schneller abnehmen als bisher.

Sind solche Voraussagen nicht rein akademischer Natur? Mitglieder der Grünen Front und die um Wahlstimmen besorgten Parteipolitiker werden behaupten, schließlich gebe es noch die Mittel der Preiserhöhungen, der Schließung der Grenzen gegenüber den Lebensmitteleinfuhren und der Steigerung von Subventionen, um solch radikale Änderungen zu verhindern. Unterstellen wir einmal, solche Eingriffe reichten aus, um den Strukturwandel zu verhindern. Würden sie der Landbevölkerung Vertrauen in die eigene Leistungskraft und den Glauben an eine sichere Zukunft und damit Zufriedenheit geben? Die Erfahrungen der letzten zwanzig Jahre sprechen dagegen. Die Unruhe auf dem Lande rührt doch im Grunde davon her, daß der Bauer spürt, wie sehr er vom Wohlwollen und von den Gaben der Politiker und Steuerzahler und nicht mehr von seiner eigenen Leistungsfähigkeit abhängig ist. Sein Selbstbewußtsein muß darunter leiden.

Damit nicht genug! Mit Preiserhöhungen ist es schlecht bestellt. Deutschland hat im EWG-Vergleich hohe Erzeugerpreise. Es mußte die Getreidepreise bereits senken; bei einigen anderen Agrarpreisen wird es in den nächsten Jahren kaum anders sein. Ja, selbst bei den von der EWG festgesetzten Preisen wird es nicht in jedem Falle bleiben. Der Milch-Auszahlungspreis ist nicht zu halten. Der Milchschwemme mit ihren Folgen für die Butter- und (nicht so unmittelbar) Käsepreise ist nur über eine Preissenkung beizukommen. Die Milchmisere zeigt augenblicklich wohl am deutlichsten, wie riskant es für jeden Bauern ist, sich auf administrative Preisfestsetzungen zu verlassen.