So ab Mitte Februar waren sie in Fulda am Herumgurken. Da bin ich nach Kassel gefahren. So ungefähr am 20. war ich morgens noch in einer Kirche und habe gebetet, Herrgott beschütze mich, daß sie mich nicht packen. Dann las ich in einer Zeitung, ich glaub’ es war in der Abendpost oder so einem Käseblatt, daß eine Apothekerin in Heringen mich erkannt hätte, als ich Nervogastrol kaufte. Hab’ ich vielleicht gelacht! Da war ich nie gewesen. Na, denk’ ich, warf mal, was die jetzt machen. Bin ins Kino gegangen und nachts zu den Segelfliegern ...

... Am 24. dachte ich: frühstückst du noch eben und dann mußt du mal wieder die Platte putzen. Mit dem nächsten Zug wäre ich ins Sauerland gefahren. Sitz ich da und kau so für mich hin, guckt mich doch eine Frau an. Ich denke: Quatsch, die schlafen doch alle noch. Siehste, und das war mein Fehler. Zack, zack, waren zwei Bullen da. – Aus der Traum, Bruno.