Christian Morgenstern erfand „Neue Bildungen, der Natur vorgeschlagen“, so den Pfauenochs und Sägeschwan, Eulenwurm, Giraffenigel, die Kamelente. Das war schon 1905. Zweiundsechzig Jahre später erfuhren die abseitigen Schöpfungen des noch heute als modern empfundenen Krondichters höheren Blödsinns eine kongeniale Ergänzung – in einem Spiel. Jürgen Dahl kam auf den ebenso einfachen wie trächtigen Gedanken, die Namen ganz normaler Tiere, Pflanzen, Geräte, ja technischer Konstruktionen zwischen einem Konsonanten und einem Vokal auseinanderzuhacken, um sie auf diese Weise „kreuzen“ zu können. Den „Tannenzapfen“, beispielsweise, mit dem „Eichh örnchen“, was das „Tannenz örnchen“ und den „Eichh apfen“ ergibt. Sind zwei solcher Tauschgeschöpfe schon lustig – vierundzwanzig vervielfältigen den Spaß spielend in die dritte Potenz.

„Kängodil Lokomümchen“ – dieses „Kartenspiel zum Zerschneiden“ offeriert mit seinen zwölf doppelten Doppelkarten, hat man erst die Schere in Schwung gebracht, nicht weniger als über fünfhundert verblüffend-komische Kreationen.

Das Spiel wäre nicht perfekt, käme die optische Ausdeutung, die Illustration nicht hinzu. Die ist problematisch, denn es besteht die Gefahr, daß der Wort-Witz unter der Hand mit einer zu genauen Feder zum Scheusal gerinnt: die Kreuzspöte etwa, der von der Vorstellung her einfach grauslichen Kreuzung zwischen Kreuzspinne und Schildkröte. Da kommen einem gleich Breughel, Bosch, Kubin oder A. Paul Weber in den Sinn. Aber da ist Bernd R. Kuttler eben vom rechten Holze; seine technisch anmutenden Holzschnitte treffen in ihrer geradlinigen Exaktheit genau die Pointe, erhöhen bildhaft, lösen Gelächter.

Doch dann begibt der Erfinder sich in die Niederungen der Hantierbarkeit seines Einfalls, hinab also in die Spielregel, wo er, wen wundert’s, kläglich Schiffbruch erleidet, insofern nämlich, als er seine liebenswürdige Idee mit eigener Hand abmurkst: Er erklärt am Ende seines Spiel-Verfahrens nämlich den zum „Sieger“, der die meisten „richtigen Paare“ ausgeschieden hat – und das ist natürlich langweilig. Wenn schon, dann hätte er sich anstatt vom „Schwarzen Peter“ von „Bicardo“ anregen lassen sollen. Aber getrost! „Kängodil + Lokomümchen“ schwemmt von sich aus jegliche Reglementierung beiseite.

Kaum schiebt man nämlich die roten Kärtchen eine halbe Stunde vor sich auf dem Tisch hin und her, schon erweitert man den bunten Reigen grotesk-komischer Lebeunwesen aus eigener Phantasie: Drahthaardöffel und Schöpflackel, Spanfonika und Ziehharmerkel, Kuhfleier und Pleitegaden, Kokoshelm und Stahlhuß, Weinbergschnaschine und Bohrmecke, Klarolke und Gewitterwinette, Helikahne und Wetterfopter, Hackebüßler und Tausendfeil, Briefkoh und Hundeflasten, Hosenknüssel und Sicherheitsschlopf, Telefonhütterchen und Stiefmörer und, und, und ... wenn das kein Spiel ist (sogar ohne daß man es kauft)!

Dies aber sollte niemand dem Verlag antun. Die „Lizenz“ kostet ja nur sechs Mark. Und hoffentlich macht sich das Gespann Dahl-Kuttler an eine Erweiterung seines Spielchens, es zum unerschöpflichen Reservoir von Spottgeburten erhebend, das, an einsamen Abenden herumgemendelt, die Unnatur zum Spaß an Gottes unendlicher Schöpfung, mal zwecklos lächerlich betrachtet, erhebt. Eugen Oker