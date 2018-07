In seinen wissenschaftlichen Veröffentlichungen hat der Bundeswirtschaftsminister Professor Schiller wiederholt die Ordnung des wirtschaftlichen Wettbewerbs und die Globalsteuerung des Wirtschaftskreislaufs als die beiden zentralen Aufgaben einer modernen Wirtschaftspolitik herausgestellt. Es gelte den „Freiburger Imperativ“ mit der „Keynesianischen Botschaft“ zu versöhnen. Von diesen beiden Aufgabenkomplexen gebührte im ersten Amtsjahr Schillers der Globalsteuerung zweifellos der Vorrang. Zu stark war die Wirtschaft durch die Versäumnisse des vorherigen Kabinetts aus dem Kurs geraten. Inzwischen kündigt sich jedoch auch eine Initiative im zweiten Aufgabenkomplex, dem der Wettbewerbspolitik, an. So wurde kürzlich die Schaffung einer „Arbeitsgruppe Wettbewerb“ im Bundeswirtschaftsministerium bekannt, die das Leitbild der Wettbewerbspolitik überprüfen soll.

Ein Studium der betreffenden wirtschafts- und rechtswissenschaftlichen Literatur zeigt jedoch, daß von einem einheitlichen Leitbild der Wettbewerbspolitik kaum die Rede sein kann. Es scheinen vielmehr in erster Linie zwei Leitbilder nebeneinander zu bestehen, nämlich das des „vollständigen Wettbewerbs“ (pure competition), und das des „freien Wettbewerbs“ (free competition), und zu Recht hat der Altmeister der amerikanischen Wettbewerbstheorie, Edward S. Mason, darauf hingewiesen, daß diese beiden Leitbilder sich auf die unterschiedlichen Denkansätze der Wirtschafts- und der Rechtswissenschaft zurückführen lassen.

Das Leitbild des vollständigen Wettbewerbs, ergibt sich aus der in der Wirtschaftstheorie vorherrschenden statischen Gleichgewichtsbetrachtung. Mit Hilfe dieser vereinfachenden Denkmethode läßt sich zeigen, daß bei gegebenen Produktivkräften, gegebener Produktionstechnik und gegebener Nachfrage dann die höchstmögliche und rationellste Produktion erzielt wird, wenn auf Märkten gleichartiger Produkte eine Vielzahl von Anbietern einer Vielzahl von Nachfragern gegenübersteht. Da in dieser Marktform des „bilateralen Polypols“ niemand über einen erheblichen Marktanteil verfügt, vermag auch niemand durch Beschränkung seines individuellen Angebots beziehungsweise seiner individuellen Nachfrage einen fühlbaren Einfluß auf den Marktpreis auszuüben. Jeder einzelne Marktteilnehmer steht also in größtmöglicher passiver Abhängigkeit von der Marktentwicklung; zu beeinflussen vermag er sie jedoch nur in zufälliger oder bewußter Verhaltensübereinstimmung mit anderen, also zum Beispiel in einer Haussee oder in einem Kartell.

Unter den restriktiven Voraussetzungen des statischen Modells stellt die vollständige Konkurrenz zweifellos eine Optimallösung dar. Da ihre polypolistische Struktur auch verbreiteten gesellschaftspolitischen Idealvorstellungen entspricht, ist es nicht verwunderlich, daß sie zu einem wirtschaftspolitischen Leitbild avancierte. Zwar wird heute allgemein anerkannt, daß sich polypolistische Marktformen nur selten realisieren lassen, da technisch-organisatorische Massenproduktionsvorteile meistens größere und deshalb weniger Unternehmen im Markt erfordern; als Idealbild hat sie jedoch für viele bisher wenig von ihrem ursprünglichen Glanz eingebüßt.

Blutleere Modelle

Für das wirtschaftliche Wachstum und damit die Steigerung des materiellen Wohlstandes in einer Volkswirtschaft ist jedoch weniger die bestmögliche Ausnutzung vorhandener Produktivkräfte mit herkömmlichen Produktionstechniken und bei unveränderten Nachfragebedingungen entscheidend als vielmehr die laufende Erschließung neuer Produktivkräfte, die Entwicklung neuer Produktionstechniken und die flexible Anpassung der gesamten Wirtschaftsstruktur an die sich wandelnden technischen, politischen und gesellschaftlichen Bedingungen. Für diese dynamischen Wettbewerbsfunktionen, die sich voraussetzungsgemäß nicht mit der statischen Gleichgewichtsanalyse erfassen lassen, konnte bisher die bestmögliche Erfüllung durch den vollständigen Wettbewerb nicht nachgewiesen werden. Im Gegenteil, theoretische Überlegungen und empirische Untersuchungen legen den Schluß nahe, daß eine mäßige Angebotskonzentration die dynamische Funktionsfähigkeit des Wettbewerbs fördert. (Diese These gilt unabhängig von den bei steigenden Unternehmensgrößen möglicherweise auftretenden technologischen Massenproduktionsvorteilen.) Denn die Erfüllung dynamischer Wettbewerbsfunktionen erfordert nicht nur die passive Abhängigkeit der Unternehmen vom Markt, sondern auch die Möglichkeit und den Anreiz zu eigenständiger Initiative, zur Entwicklung und Einführung technisch-organisatorischer Fortschritte und zur absatzpolitischen Strategie.

Diese Initiative scheint vor allem dort stimuliert zu werden, wo einerseits Unternehmen durch Qualitätsunterschiede ihrer Produkte und durch einen erheblichen Marktanteil ein gewisses Maß an Marktmacht und Selbstfinanzierungsmöglichkeiten haben, wo aber andererseits diese Machtstellung ständig durch mögliche Initiativen einzelner Konkurrenten bedroht ist. Im Gegensatz zum vollständigen Wettbewerb setzt dieser dynamische Wettbewerb also eine gewisse Reaktionsverbundenheit und eine gewisse Rivalität voraus, die sogenannte oligopolistische Interdependenz, die nur innerhalb einer überschaubaren Anzahl von Konkurrenten bestehen kann. Wettbewerbspolitische Maßnahmen einzelner Unternehmen müssen für ihre Konkurrenten fühlbar sein und bei diesen deshalb Reaktionen auslösen. In dynamischer Betrachtung erscheint daher weniger das Polypol als vielmehr das weite Oligopol als die wettbewerbsoptimale Marktstruktur. Damit führen auch die Überlegungen der Wirtschaftstheorie wieder fort von den blutleeren statischen Modellen zu einem Wettbewerbsbegriff, wie er in der Praxis schon immer verwendet wurde.