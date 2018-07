Von Manfred Sack

In der Düsseldorfer Ausgabe der „Rheinischen Post“ hatte Ende Juli gestanden: „Auf der Neubrückstraße in der Altstadt ist jetzt eine neue Gaststätte eröffnet worden. Namhafte Düsseldorfer Künstler wie Lueg, Mack, Richter, Silvestrin und Uecker haben die Einrichtung mit entworfen und gestaltet.“

Leser dieser Notiz konnten darauf nur Vermutungen anstellen wie diese: es handele sich da um eine innenarchitektonische Delikatesse, um eine gastronomische Kunsthalle, in der Bier und Ästhetik samt Bildung verabreicht würden. Aber schon die Gedankenverbindung zur knapp hundert Meter entfernten (umstrittenen) neuen Kunsthalle und zu jenen „namhaften Düsseldorfer Künstlern“, die die architektonische Schauburg abzureißen verlangten, ließ manche ahnen, was sich in Briefen auf eine Fernsehsendung über die originelle Gaststätte so artikulierte:

„Hierzu kann ich nur sagen: ‚Armes Deutschland.‘ Die Verfremdung bezüglich Gesang, Musik, Tanz, Mode machen einen ganz angst und bange“ oder: „Es ist wirklich traurig, daß wir so weit gekommen sind ... ich finde diese Lokale sehr ungesund“ oder: „Das verrückteste Lokal der Welt... und am Ausgang sitzt ein Fräulein, und händigt je nach vorhandenen Lebenszeichen Einweisungen ins Irrenhaus zur Erholung oder Freiplätze im Affenhaus aus.“

Dabei hatte doch gerade der Eigentümer des aus dem 17. Jahrhundert stammenden Anwesens, in dem früher der „Silbersaal“ logierte, ein im Volksmund als „Nahkampfdiele“ bezeichnetes Etablissiment, wo man sich noch jeden Tanz extra für dreißig Pfennige zu erkaufen hatte – dabei hatte die Stadtverwaltung doch gehofft, hier lasse sich ein seriöses Unternehmen nieder. Zwar hieß es, der Oberstadtdirektor Just nähre seine Skepsis vor allem durch die Beobachtung von Heranwachsenden in modisch-hippianischem Habitus, die vor dem Eingang lungerten, aber von seinen Söhnen weiß man, daß sie längst zu den vergnügten Nutznießern der nunmehr drei Monate alten Einrichtung zählen wie der Doktor Becker vom nordrhein-westfälischen Kultusministerium und wie vieles junges Kunst- oder Akademikervolk, das die Probe auf den inoffiziellen Werbespruch wagt: „Hier kann man testen, wie alt man ist.“

Das verrückteste Lokal der Welt – mag sein, daß die Schlagzeile stimmt. Sicher ist nur, daß die Anregung dazu aus dem New Yorker Stadtteil East Greenwich Village kommt, aus einem auch „verrückten Lokal“ mit Namen „Dom“, wo der Graphiker Andy Warhol in seinem Programm „Velvet Underground“ beispielsweise drei Filme gleichzeitig zeigt und zur aufwühlenden Musik seiner Kapelle tanzen läßt. Auf die Klage eines Gastes, das alles gehe ja doch wohl ein bißchen arg laut zu, wird die Antwort Warhols, der oben die Filmprojektoren bediente, berichtet: „That’s the way it is.“

Das ist nun mal so – auch in Düsseldorf. Das Unternehmen heißt „Creamcheese“, worunter man in Amerika Käse von der Art des Gervais versteht. Der Inhaber Hans Joachim Reinert, 37 Jahre alt, verheiratet, vordem Verkäufer von reprographischen Maschinen, befreundet mit einigen „namhaften Düsseldorfer Künstlern“, sagt: „Sie können Kriehmtschies auch ganz einfach als Keese verstehen, so im Sinn von ‚das ist ja alles Keese‘.“