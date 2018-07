Von Zweistein

Manfred und Susi sind Twens, präziser gesagt: Sie sind zwischen zwanzig und dreißig Jahre alt. Beide haben am gleichen Tag Geburtstag, und Manfred ist jetzt viermal so alt wie Susi war, als er dreimal so alt wie Susi war, als er zweimal so alt wie Susi war. Nun weiß natürlich jeder, wie alt Manfred und wie alt Susi ist. (Auflösung in der nächsten Ausgabe.)

Lösung der vorigen Logelei: Da Otto, Franz und Karl nicht gegen Emil gewonnen haben, einer jedoch Sieger im Spiel gegen Erich gewesen sein muß, kann dies nur Dieter gewesen sein. Daraus folgt, daß Dieter nicht gegen Karl gewonnen hat. Wer hat gegen Otto gewonnen? Es kommen nur Franz oder Karl in Frage. Hätte Karl gegen Otto gewonnen, dann müßte Erich gegen Franz und Franz gegen Dieter gewonnen haben, und damit bliebe für Otto nur ein Sieg über Karl, was der Annahme, Karl habe gegen Otto gewonnen, widerspricht. Folglich hat Franz gegen Otto gewonnen, woraus folgt: Otto siegte gegen Dieter, Erich gegen Karl und Karl gegen Franz. Franz also ist der Tennisspieler, nach dem in der Aufgabe gefragt war.