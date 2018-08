Richard Münch, Schauspieler, verbrachte seine Ferien in Andalusien, fand in der Nähe seines Hotels eine idyllische Feriensiedlung und interessierte sich für eines der Häuser. Der Bauherr, ein großer Madrider Bauunternehmer, sagte ohne Umschweife: „Kommen Sie, wir können sofort einen Vertrag machen, dann gehört das Haus Ihnen“ Münch: „Und wie ist es mit der Bezahlung“ Antwort: „Das hat Zeit. Wenn Sie wieder zu Hause sind, überweisen Sie mir 10 Prozent, den Rest können Sie in fünf Jahresraten bezahlen.“ Münch verwundert: „Kennen Sie mich?“ Antwort: „Das nicht, aber Sie müssen zuverlässig sein, denn Sie kommen aus Deutschland.“ Der Kauf kam zustande.