Zwischen den Elektroden des Myographen zuckt ein Segel einer Hundeherzklappe im Rhythmus der Stromschläge. Dieses Zucken soll die herkömmliche Vorstellung der Mediziner von den Herzklappen revidieren helfen, so meint der Leiter einer Arbeitsgruppe am amerikanischen National Heart Institute in Bethesda. Die vier Herzklappen, die den Blutstrom durch die beiden Kammern des Herzens steuern, galten bisher als passive Ventile, die sich unter dem Einfluß des wechselnden Blutdrucks öffnen und schließen. In jüngsten Experimenten jedoch entpuppten sich zwei von ihnen als recht komplizierte Organe mit einem aktiven System von Nerven, Muskeln und Blutgefäßen. Diese Systeme leisten sicherlich nicht die Hauptarbeit beim öffnen und Schließen der Klappen“, erklärt Dr. Theodor Cooper, der Leiter des Forscherteams, „doch ohne Zweifel spielen sie eine wichtige Rolle, deren Kenntnis uns wahrscheinlich in die Lage versetzen würde, die Arbeitsweise des Herzens vollständig aufzuklären.“

Muskelfasern in den Herzklappen von Menschen und Tieren sind den Anatomen schon vor hundert Jahren aufgefallen, und vor fast fünfzig Jahren entdeckten deutsche Wissenschaftler zum erstenmal Nervenfasern darin. Daß diese Muskeln und Nerven mehr sind als nur funktionslose Überreste der Evolution, konnten Cooper und seine Mitarbeiter jetzt nachweisen.

Sie experimentierten mit Segeln der Mitralklappe von Hunden und Katzen. (Die Mitralklappe regelt den Blutstrom zwischen linker Kammer und linkem Vorhof.) Der Anatom Leonard Napolitano (Universität von Neu-Mexiko), der mit der Bethesda-Gruppe zusammenarbeitete, entdeckte unter dem Elektronenmikroskop organisierte Bündel von Muskelfasern, die sich über zwei Drittel der Klappenlänge erstreckten. Er sah ferner feine Nervenstränge, die sich in zwei Brennpunkten konzentrierten, außerdem dünne Blutgefäße.

Die Forscher prüften nun, ob dieses Nerven- undMuskelsystem tatsächlich noch lebendig ist und arbeitet. Aktive sinnesempfindliche Nerven müssen auf bestimmte Medikamente in bestimmter Weise ansprechen. Sie schütten die Chemikalie Catecholamin nach Behandlung mit Thyramin und Norepinephrin verstärkt aus, während Acetylcholin die Catecholamin-Abgabe bremst. Genau dieses typische Verhalten der lebendigen Nervenzelle konnten die Forscher an den aus den Herzklappen stammenden Nervenzellen im Reagenzglas nachweisen.

Auch die Muskeln sind aktiv. Das zeigten Experimente am Myographen, einem Gerät zur elektrischen Muskelreizung. Die Klappen zogen sich unter den Stromstößen fast ebenso wie normales Herzmuskel-Gewebe zusammen.

Das Pendant zur Mitralklappe ist die Tricuspidalklappe zwischen rechter Kammer und rechtem Vorhof. Experimente mit ihr stehen noch aus. Die Forscher haben aber Grund zu der Annahme, daß sie nicht grundsätzlich anders gebaut ist, denn beide Klappen entstammen derselben Organanlage im Embryo. Die restlichen beiden Klappen jedoch, die aus den Herzkammern zur Aorta und zur Lungenarterie führen, entwickelten sich aus einer anderen embryonalen Wurzel; bei ihnen konnten die Forscher keinerlei Anzeichen für Nerven oder Muskeln entdecken.

Die Bedeutung ihrer Entdeckung ist den Forschern noch nicht klar. Hauptaufgabe der Muskeln könnte es sein, die Fäden, mit denen die Klappen am unteren Ende der Herzkammern verankert sind, unter Spannung zu halten. Die Nerven andererseits könnten Sinnesinformationen über die Spannungsverhältnisse in den Herzklappen weiterleiten und damit einen wichtigen Beitrag für Rückkopplungsprozesse im Herzen leisten.