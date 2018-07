Inhalt Seite 1 — Patricia und das liberale Amerika Seite 2 Auf einer Seite lesen

Washington

Patricia Maginnis, 39 Jahre alt, Amerikanerin, unverheiratet, führt in den USA einen einsamen Feldzug. Sie fordert die Liberalisierung der Abtreibungsgesetze; sie fordert für jede Frau das Recht, über ihren Körper selbst zu entscheiden.

Nun sind solche Verlangen durchaus nicht ungewöhnlich. Neu ist jedoch die Methode, die Patricia Maginnis gewählt hat. Um die Vortragssäle zu füllen, verspricht sie auf Plakaten und in Zeitungsinseraten, sie werde ihren Zuhörerinnen zeigen, wie man es notfalls selber macht, wenn kein Arzt sich findet, eine Schwangerschaft zu unterbrechen.

Die Veranstaltung, die ich mir ansah und anhörte, fand in der Q-Street Nr. 1737 statt, im livingroom einer Villa in einer stillen Straße von Washington.

Frau Maginnis’ Zuhörer waren junge Frauen und Männer, etwa achtzig; mehr hatten in dem Zimmer nicht Platz. Weitere dreißig drängten sich im Hausflur und vor offenem Fenster im Vorgarten. Das Interesse am Thema einte Schwarze und Weiße. Patricia zu Füßen hockten zwei Dutzend junge Mädchen; was vor ihren Augen ablief, schien sie zu verwirren. Aber dieser Abend war nicht der Romantik, sondern dem Technischen gewidmet: Auf einem Tisch hat Frau Patricia gynäkologische Instrumente, Pessare, Plastikringe und Verhütungsmittel für Männer ausgebreitet.

Von bestimmten medizinischen Indikationen abgesehen, wird Schwangerschaftsunterbrechung in den USA ebenso mit Strafe bedroht wie etwa in Deutschland. Patricia Maginnis, die sich selbst „Präsidentin der Gesellschaft für humane Abtreibung“ nennt, scheut die Strafe nicht. Um auf sich aufmerksam zu machen, brach sie mehrmals das Gesetz; sie hoffte, man würde ihr einen Prozeß machen. So stellte sie sich im vergangenen Jahr einmal auf die Mongemery Street im Zentrum von San Franzisko und verteilte Listen mit Adressen von Ärzten in Mexiko, die sich auf Abtreibungen spezialisiert haben. Damit verstieß Miß Maginnis gegen die Paragraphen 274, 276 und 601 des kalifornischen Strafrechts. Als sie nicht, wie erwartet, verhaftet wurde, ging sie auf einen Polizisten zu und drückte ihm eine von diesen Listen in die Hand. Der Beamte warf einen Blick hinein, reichte sie zurück und sagte, er sei nicht in Verlegenheit und brauche keine Adresse.

Patricia Maginnis stellte fest, daß es nach Paragraph 1461 Absatz 18 des US-Postgesetzes verboten ist, Listen mit Abtreiberadressen per Post zu verschicken. Sie sandte eine an den Generalstaatsanwalt von Kalifornien. Der teilte ihr brieflich mit, daß er die Liste an die Gesundheitsbehörden weitergegeben habe. Patricia wurde zu ihrem Leidwesen wiederum nicht verhaftet.