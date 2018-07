Alfred Nobels Beitrag zur Erfindung des Dynamits soll lediglich darin bestanden haben, daß er sich patentieren ließ, was ein russischer Forscher sechs Monate vor ihm erfand. Oberst Vasilij Fomich Petruschewskij, so schrieb das sowjetische „Journal für angewandte Chemie“ (Band 39, Nr. 11, 1966) zum hundertjährigen Dynamit-Jubiläum, sei der eigentliche Erfinder des Sprengstoffs gewesen.

In der jetzt erschienenen englischen Übersetzung des Journalheftes beginnt die von den sowjetischen Chemikern korrigierte Dynamit-Geschichte zwar auch noch mit der Entdeckung des Nitroglyzerins durch den Italiener Sobrero 1847. Dann aber nimmt sich in Rußland N. N. Zinin dieser unhandlichen, weil leicht explosiven Flüssigkeit an und schlägt 1853 beim Ausbruch des russischtürkischen Krieges vor, diese Substanz statt des Schwarzpulvers in Artillerie-Geschossen zu verwenden. Die Artillerie-Abteilung der Behörde für Militärwissenschaft vergab nun an Zinin und Petruschewskij den Auftrag, aus Nitroglyzerin einen umgänglichen Sprengstoff zu entwickeln und stellte einen Schießstand zur Verfügung. Ein erster Versuch, bei dem sie gemischtes Schießpulver mit Nitroglyzerin tränkten, hatte 1853 nur einen Teilerfolg.

In jener Zeit, so schreibt das sowjetische Journal, wurde die brisante Flüssigkeit nur in wenigen Labors der Welt hergestellt und stets auch nur in geringer Menge. Petruschewskij jedoch produzierte mit drei Offizieren und zweiundvierzig Mann in vierzig Tagen drei Tonnen. Er brauchte sie für seine 1862 vorgeschlagenen Versuche, bei denen er verschiedene mit der Flüssigkeit imprägnierte Stoffe auf ihre Explosionskraft untersuchte. Schon im Jahr darauf soll er den ersten festen Sprengstoff auf der Basis von Nitroglyzerin geschaffen haben. Die November-Ausgabe der Zeitschrift „Teknicheskij Sbornik“ enthält einen Artikel zum Thema „Wie die Explosionsgefahr des Nitroglyzerins gemindert werden kann“. In diesem Beitrag heißt es: „Es ist vorgeschlagen worden, Nitroglyzerin mit Sand oder einer anderen – nicht mit ihm reagierenden – Substanz zu mischen.“

Diese Notiz, so behauptet das Sowjet-Journal jetzt, habe Alfred Nobel sogleich verwertet, einen besonders saugfähigen „Sand“, die Kieselgur (Mineral, das aus den mikroskopisch kleinen Panzern abgestorbener Kieselalgen besteht) mit Nitroglyzerin getränkt und die Mischung – eben das Dynamit – ein halbes Jahr später in London zum Patent angemeldet.

Der russische General Totleben, seinerzeit Leiter des Ministeriums für Waffentechnik, soll dem Kriegsminister empfohlen haben, Nobel keine Patentrechte in Rußland einzuräumen, weil Oberst Petruschewskij das Dynamit vor ihm erfunden habe. Der Oberst war 1866 mit 3000 Rubel und einer Lebensrente abgefunden worden. Geheimhaltungsgründe, so der General, haben Petruschewskij von einer Patentierung absehen lassen. G. A. H.