Gestern noch zupfte der Himmel den Herbst am Rocksaum, mit Federwolken und einer See, die zum Bersten blau und weit vor dem Horizont schwappte. Aber die leuchtenden Farben täuschten Wärme vor, wo sie keiner mehr suchte. Nur eine Schar Brandgänse schaukelte wie Papierschiffchen in der Dünung; die Sandhügel rings um die Nordseeinsel waren menschenleer, und unten in der weiten Bucht hockte die Vorhut des Winters – ein steifer, kalter Nordwest. Dann löschte Jupiter die gleißenden Lichter. Im Parkett wurde es finster...

Heute trägt der Himmel Trauerflor. Horizontbreit ist die Wolkenbank, die sich zwischen Land und Wasser und Himmel schob. Die grauen Teppiche wischen die Sonne fort. Der Winter singt schon sein rauhes Lied über Dünen und Deichen und zerzausten Reetdächern. Draußen auf der Nordsee tuckert der Motor eines Fischkutters in dem plötzlich heraufziehenden Inferno. Die See schlägt Purzelbäume über dem gedrungenen Bug des Bootes, daß die Gischt zu den Masten hinaufspritzt. In diesem Konzert der peitschenden Wogen und stürmenden Wolken wird selbst die Technik kleinlaut. Hinter der Mole des Inselhafens verglimmen die Positionslampen.

Die Flut tobt weiter. Sie klatscht gegen das Riff, springt hoch, zersprüht in schäumenden Fontänen: Woge um Woge tonnenschwere, unzähmbare Kraft, die in hohen Kämmen daherjagt. Ekstase in fast schmerzenden Terzen – dennoch Kontrast und Rhythmus.

Der Sommer hat andere Farben und andere Melodien. Er gibt den Menschen an seinen Gestaden eine Brise jener Überzeugung, er habe sich die Erde Untertan gemacht. Und so nimmt er auch Besitz von den Dünen – in dem Gefühl, das Paradies bezwungen zu haben und mit dem Himmel genauso verfahren zu wollen. Nur der Sommer entschuldigt Stolz und Übermut. Die Stürme des Winters rütteln an den Fundamenten des menschlichen Wagemutes. Dann bleibt nicht viel von jenem Selbstgefühl.

Im Sommer hat jede Sandburg ihren eigenen, selbstgebastelten Himmel. Dann wird jeder Prospekt zum Gebetbuch eines Kultes.

Herbst und Winter aber tauchen die Landschaft am Meer in eine beängstigende Stimmung. Doch das Meer lockt immer wieder.

Die Einsamkeit eines Sturmtages am Meer – dann wechselt auch das Orchester die Notenblätter. Das Land bleibt dasselbe. Und nichts ändert sich am Wesen des Menschen, den Himmel herbeizusehnen, wenn er einen Zipfel der Hölle an den Fingern spürt. Peter Ehrhart