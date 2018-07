Inhalt Seite 1 — Unter einem höheren Gesetz Seite 2 Auf einer Seite lesen

Auf der Gerichtsbank erscheint Adolf Zierath, 43 Jahre alt, Schreiner aus Lindenberg bei Siegen, noch kleiner als in Wirklichkeit. Der dunkelblaue Einreiher mit den Nadelstreifen will nicht recht zu ihm passen, noch weniger seine schwarze Konferenzmappe, in der er ein Sortiment von Schriften der Wachtturm-Gesellschaft mit sich führt. Seine Augen wandern im Sitzungssaal 243 des Hammer Oberlandesgerichts hin und her und bleiben auf den Zuschauerbänken haften, auf denen sich 45 Zeugen Jehovas drängen.

Adolf Zierath wartet auf sein Urteil. Sein Fall ist nicht alltäglich. Am 20. März 1966 wurde dem Angeklagten in seiner Wohnung in Lindenberg das vierte Kind geboren. Zwei Tage später stellte der Hausarzt fest: Gelbsucht, als Folge von Erythroblastose, ein Zerfall des Blutes, der seine Ursache im Fehlen des Rhesusfaktors im mütterlichen Blut hat.

Adolf Zierath, der gemeinsam mit seiner Frau der Gemeinschaft der Zeugen Jehovas angehört, willigte in eine Krankenhaus-Überweisung seines Kindes ein, widersetzte sich aber dem Hausarzt gegenüber aus religiösen Gründen einem möglichen Blutaustausch. In Stundenfrist wurde der Säugling in das Siegener Kinderkrankenhaus eingeliefert. Vater Zierath unterschrieb den üblichen Revers, daß er mit notwendigen medizinischen Eingriffen bei seinem Kind einverstanden sei, strich in dem Formular allerdings das Wort "Bluttransfusion" und erklärte dem anwesenden Stationsarzt, der ihn auf die Schwere des Falles aufmerksam machte, er werde zu einem Blutaustausch keine Einwilligung geben.

Am Nachmittag des gleichen Tages wurde Zierath erneut ins Krankenhaus gerufen. Um 17 Uhr fand eine Unterredung mit dem Chefarzt der Kinderklinik statt. Der Arzt bedeutete Zierath, der Blutaustausch müsse unverzüglich vorgenommen werden, andernfalls müsse er mit dem Tode seines Kindes rechnen, zumindest aber mit schweren körperlichen und geistigen Defekten. Zierath weigerte sich weiter unter Berufung auf sein Gewissen und die Gebote der Zeugen Jehovas und belehrte den Chefarzt, es gebe auch andere Mittel für diesen Fall. Als auch massive Vorwürfe unter Hinweis auf die lebensgefährliche Situation seines Kindes und die strafrechtlichen Folgen seines Handelns nichts fruchteten, rief der Chefarzt den Siegener Vormundschaftsrichter. Um 18.30 Uhr traf dieser im Krankenhaus ein. Auch ihm gegenüber beharrte Zierath auf seinem ablehnenden Standpunkt, drohte Konsequenzen für den Chefarzt an, stellte in Aussicht, er werde nach einem Blutausstausch das Kind nicht mehr als seines anerkennen und nehme auch dessen Tod in Kauf. Daraufhin entzog ihm der Vormundschaftsrichter das Sorgerecht für das Kind und setzte den Chefarzt als dessen Sorgerechtspfleger ein. Dieser ließ sofort den Blutaustausch vornehmen. Das Kind wurde gerettet und drei Wochen später gesund nach Hause entlassen.

Adolf Zierath aber wurde vom Amtsgericht in Siegen wegen unterlassener Hilfeleistung zu 200 Mark Geldstrafe, ersatzweise zehn Tagen Gefängnis verurteilt, das Landgericht in Siegen bestätigte das Urteil.

Es ging in seiner Urteilsbegründung davon aus, daß Zierath spätestens beim Erscheinen des Vormundschaftsrichters klargeworden sein müsse, daß sein Handeln im Widerspruch zu den sozialethischen Normen unseres Rechtskreises stehe. Er sei als Überzeugungstäter anzusehen und könne sich nicht auf einen Verbotsirrtum berufen, ein subjektives Unrechtsbewußtsein sei bei ihm vorhanden gewesen. Zierath legte zum zweiten Male Berufung ein.