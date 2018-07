Ein zeitgenössischer Schriftsteller muß die Sprache als etwas Unvollendetes und in Bewegung Befindliches erfühlen, das sich nicht beherrschen läßt. Er wird die Betonung eher auf seinen Kampf mit der Form legen als auf die Form selbst. Witold Gombrowicz

Preis für Lenk

Auf der vom Carnegie Institute veranstalteten Ausstellung „Pittsburgh – International“ erhielt der junge deutsche Bildhauer Thomas Lenk einen Preis in Höhe von 8000 Mark. Weitere Preise erhielten Josef Albers und Victor Vasarely (für Malerei) und Eduardo Paolozzi (für Bildhauerei).

Hiebe für Hochhuth

Haut den Hochhuth – das war nicht nur die Devise des vatikanischen Osservatore Romano (der über das „rauschende Fiasko“ der jüngsten Uraufführung des Vatikankritikers jubelte). Auch die einzige westlich der Mauer in Deutschland erscheinende kommunistische Zeitung, die der Westberliner SED gehörende Wahrheit, ist dem Dramatiker böse. Wahrheit-Kritiker Peter Schloßberg schreibt zu den „Soldaten“: „Gewiß, das Verbot von Terrorangriffen auf die Zivilbevölkerung ist eine Forderung, die unseren Blick auf die Bombenflüge der amerikanischen Aggressoren gegen vietnamesische Städte und Dörfer lenkt. Warum hat Hochhuth dann aber nicht die Konsequenz aufgebracht, ein Vietnam-Stück zu schreiben?“ Und merkwürdig verärgert über die „dürftige Fabel“ und die „zahllosen Rohrkrepierer“ und „die sich völlig auf Vermutungen stützende Story um den Tod des polnischen Exil-Ministerpräsidenten Sikorski“ fragt Schloßberg im SED-Blatt: „Warum redet er (Hochhuth) um die Sache herum, indem er Geschichte mit ihren verwickelten Klassenfronten in das moralische Dilemma einiger Männer auflöst? Die Suche nach der historischen Wahrheit zum Beispiel über die Person Churchills endet diesmal in der Kolportage.“ Guter Rat zu guter Letzt: „Im Interesse Hochhuths bleibt zu wünschen, daß er die Ansätze, die im ‚Stellvertreter‘ sein Schema sprengten, konsequent weiterführte.“

Gegen-Encounter

Als vor einigen Monaten publik wurde, daß die in London erscheinende Monatszeitschrift Encounter (deren kontinentale Schwesterzeitschriften Der Monat, Preuves und Forum in Berlin, Paris und Wien herausgegeben werden) jahrelang finanzielle Zuschüsse vom amerikanischen CIA erhalten hat, schrumpfte die Encounter-Mannschaft drastisch zusammen. Unter teils mehr, teils weniger Protest kündigten der Herausgeber Stephen Spender, der Mitherausgeber Frank Kermode und eine Reihe ständiger Autoren ihre Mitarbeit auf. Spender, Kermode, der Dichter W. H. Auden, der Philosophieprofessor Stuart Hampshire und andere Prominente wollen jetzt einen, natürlich ganz anderen, Gegen-Encounter starten. Die neue literarisch politische Monatsschrift soll dezidiert links sein und, wie Spender sagte, leidenschaftlichen Überzeugungen Raum geben. Fehlen bisher nur ein Titel und Geld.