In dieser Woche hat man den Berliner Schülern sozusagen dreieinhalb Stunden Herbstferien gewährt. Nach zwei Stunden normalem Unterricht wurden die Herbstzeugnisse ausgehändigt. Dann ging man nach Hause. Was da an sonst üblichen Unterrichtsstunden ausfiel – das also mag man in diesem Fall die „Ferien“ nennen; es ist ein Hohn auf gute, alte, richtige Schulsitten.

Daß Zeugnisse unmittelbar vor Ferien verteilt werden, hat seinen so simplen wie vernünftigen Grund: Die Schüler haben eine Art von Endspurt hinter sich; allein das schon verlangt eine Atempause. Die meisten haben sich, wenn nicht über das ganze Zeugnis, so doch über einzelne schlechte oder ungerechte Zensuren geärgert; sie sind enttäuscht. Solche Enttäuschung zu überwinden, solchem Ärger Luft zu machen, erfordert ebenfalls ein bißchen Zeit. Und schließlich steht ein entscheidendes Halbjahr bis zum Versetzungszeugnis bevor; und das rechtfertigt vollends eine Konzentrationspause, oder wie immer man’s bezeichnen möchte.

In Berlin fiel die Pause aus. Am nächsten Tag saßen die Schüler wieder in ihren Bänken. Wer das Probehalbjahr auf einem der Berliner Oberschulzweige (Realschule oder Gymnasium) nicht bestanden hatte, sah sich über Nacht einer neuen Klassengemeinschaft, neuen Lehrern und anderen Arbeitsmethoden gegenüber. Aber auch abgesehen von solchen Fällen, die das Ärgernis des Ferienausfalls besonders deutlich machen – der Unmut bei den Schülern und das Unbehagen bei den Lehrern bedürfen weiter keiner Erläuterung: Nach einem beträchtlichen Energieaufwand und vor einer erheblichen Leistungssteigerung hat es Ferien von der Dauer eines halben Vormittags gegeben.

Der behördliche Hinweis, daß ja die Sommerferien verlängert wurden, verfängt da nicht. Sinnvoller wäre es gewesen, in diesem Jahr ohne Herbstferien auch auf die Herbstzeugnisse zu verzichten. Den an „Zeugnis plus Ferien“ gewöhnten Kindern erscheinen sie jetzt ohnehin nicht als ein wichtiger Markierungspunkt in der Leistungskurve. Die Schüler reagieren störrisch. Lerneifer, Einsatzbereitschaft und Arbeitswille, Faktoren, auf denen der Erfolg jeder erzieherischen Arbeit beruht, sind geschwächt. Der Lehrer gerät angesichts der lustlosen, unkonzentrierten Klasse mit seinem „Plan“ in Schwierigkeiten. Bis zu den nächsten (Weihnachts-)Ferien ist die Schule sozusagen außer Tritt.

Dabei hätte man in Berlin ohne Schwierigkeiten die drei kirchlichen Feiertage als Herbstferien ansetzen können, als kurze, aber höchst wichtige, weil „markierende“ Pause nach der Zeugnisverteilung. Die paar ausgefallenen Unterrichtsstunden hätte man leicht wettgemacht. I. K.-K.