FÜR all jene, die ihr Bild vom „Papa“ Haydn revidieren möchten –

„Joseph Haydn – Sein Leben in zeitgenössischen Bildern“, gesammelt, erläutert und mit einer Ikonographie versehen von László Somfai; Bärenreiter Verlag, Kassel; XVIII + 245 S. mit 455 Abb., 68,– DM.

ES ILLUSTRIERT das Leben und Lebenswerk des Hochfürstlich Esterhazyschen Capell Meisters Franz Joseph Haydn: mit Porträts von ihm und seiner Umgebung, Ansichten von Städten und Palais, Abbildungen von Verträgen und Erstdrucken, ergänzt durch ausführliche Angaben über Herkunft und derzeitigen Fundort der Bilder, das Ganze zusammengehalten durch Auszüge aus den ersten Haydn-Biographien von August von Griesinger und Albert Christoph Dies sowie aus Haydns Briefwechsel.

ES GEFÄLLT, weil hier erstmals das umfangreiche in Budapest lagernde Material des Esterhazy-Archivs in besonders hohem Maße ausgewertet wurde; weil der Herausgeber sich auf die Darstellung zeitgenössischer Abbildungen beschränkt hat, fehlende Bilder also nicht durch verfälschende moderne Aufnahmen ergänzt; weil einerseits die Auswahl den kosmopolitischen Charakter des einstmals in eine brav-spießbürgerliche Musikbediensteten-Rolle gedrängten Haydn erkennen läßt, andererseits der Kommentar sich keiner Euphemismen schuldig macht, sich nicht in unnütze Analysen verliert und – last but not least – keine allzu speziellen Kenntnisse voraussetzt.

Heinz Josef Herbort