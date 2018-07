Von Hilke Schlaeger

Einige kleine Mädchen waren hingebungsvoll bemüht, aus gespaltenen Ästen mit Hilfe eines Hobels glatte Flächen herauszuholen; in einem Waschraum im Keller saßen Vierzehnjährige und kämpften verbissen und angestrengt mit sperrigen Weidenzweigen, aus denen Körbe entstehen sollten; in der Elektro Werkstatt versuchten sich einige Jungen an ihren ersten Schaltungen; in wenigen Wochen werden, sie und ihre Altersgenossinnen in der Lage sein, ein Bügeleisen oder den Toastapparat zu öffnen und defekte Stellen herauszufinden. Was mancher Familienvater sich manchmal an handwerklichem Geschick und technischer Fertigkeit wünschen mag: diese Schüler lernen es.

Die Hibernia-Schule in Wanne-Eickel entstand aus der Lehrlingsausbildung des Hibernia-Stickstoffwerks, das gleich um die Ecke liegt und eine Tochterfirma des zweitgrößten staatseigenen Bergbauunternehmens im Revier ist. 1958, bei der ersten großen Bergbaukrise, mochte das Werk die seit 1952 aufgebaute innerbetriebliche Lehrlingsschule nicht mehr tragen: Um der drohenden Auflösung zu entgehen, entschlossen sich Schulleiter und Lehrerschaft, dem Wunsch vieler Eltern zu entsprechen und die Schule selbständig zu machen.

Was als halbes Wagnis erschien, wurde ein ganzer Erfolg: 1964 wurde ein neues Schulhaus – oder besser: ein ausgedehnter Komplex von Unterrichtsräumen, Werkstätten, Gärtnerei, Kindergärten und Aufenthaltsräumen – bezogen, das heute beinahe 800 Kinder aufnehmen muß.

Die meisten Schüler kommen aus der näheren Umgebung, aus den von der Hibernia AG abhängigen Familien; etwa 80 Prozent sind Arbeiterkinder. Damit auch auswärtige Schüler die Schule besuchen können, wurde ein Schülerheim eingerichtet, in dem 50 Jungen und Mädchen vom zwölften Lebensjahr an wohnen können.

Die Hibernia-Schule gehört zum Bund Freier Waldorf-Schulen und untersteht als „Ersatzschule eigener pädagogischer Prägung“ direkt dem Kultusministerium von Nordrhein-Westfalen.