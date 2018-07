Von Ernst Stein

Ein Taschenbuch ist, wie schon der Name vorgibt, ein Buch, das man in die Tasche stecken kann. Versuchen Sie’s einmal! Schön sieht es jedenfalls nicht aus. Überhaupt soll man ein Buch nicht in die Tasche stecken (es schadet beiden), sondern in der Hand tragen. Aber das erweckt den Verdacht, daß man sich die richtige Ausgabe nicht leisten kann.

Beim Wort nehmen läßt sich das Reclam-Taschenbuch, aber niemand nennt es so. Man sprach immer nur von Bändchen, von Heftchen, doch das Diminutiv galt weniger dem Format als der vertraulichen Rolle, in der es, scheinbar unscheinbar, den gewöhnlichen Sterblichen bei seinem Bildungsgang begleitete; über seine Rolle bei den Unsterblichen ist in ihren Werken manches nachzulesen.

Was die Reclam-Bibliothek vom zwittrigen Bruder, dem Paperback, zunächst unterscheidet, ist der Vorsatz, nicht aufzufallen: keine explodierenden Bildumschläge, keine große Klappe für den Werbetext.

Die Taschenbuchindustrie, die mit sich, selber Hase und Swinegel spielt, hetzt vom Neuen zum Neuesten, bis uns alles höchst dagewesen vorkommt. Reclams Stärke liegt in einer neuen Art, mit dem Alten umzugehen. Das Leben ist kurz, aber in der Literatur kann auch der Tod kurz sein und das Totgesagte eines Tages lebendig hervortreten; man muß nur den richtigen Augenblick wittern. Eine Komödie von William Congreve aus dem Jahre 1695 kann sich frischer erhalten als eine von Carl Sternheim. Die Vergangenheit hat eine verläßlichere Zukunft als die Gegenwart. Das Unveraltete ausgraben, nicht fürs Seminar, nicht nur für den Snob, sondern um einen Leserkreis dafür zu gewinnen, das tun heute mehr Verlage denn je. Aber nicht für achtzig Pfennig und nicht mit so vielen Autoren.

Noch eins trägt zum etwas spöttisch gegönnten Nimbus der Universal-Bibliothek bei, ein rechtes Imponderabilium: die Geschichtslosigkeit des Taschenbuchs. Künftigen Kulturforschern dürfte die Paperback-Produktion in ihrer Wahllosigkeit und Zufälligkeit bestenfalls einiges über die Zeitwirtschaft sagen, aber wenig über den Zeitgeschmack und den Bildungsstand. Überblickt man dagegen die "klassischen" Reihen, die heute hundert Jahre bestehende Reclam-Bibliothek, die 1912 begonnene Insel-Bücherei (deren bunte Wimpel jetzt in lebensfeindlichem Grau, Schwarz und Weiß verfremdet werden) oder auch nur die englischen Penguin Books, das unmittelbare Vorbild unserer Taschenbücher und ihnen bloß einige Jahre voraus – immer stehen eine individuelle Tat und eine tragende Persönlichkeit am Anfang, stark genug, um ein Stück Verlagsgeschichte zum Kulturbild zu erweitern.

Wider Erwarten war der Gründer der Firma Reclam ein Revoluzzer, ein Aufsässiger des Vormärz, dem Regime Metternich mit Grund ein Dorn im Auge. Erst vierzig Jahre nach der Gründung seines Verlages kam die Geburtsstunde der Universal-Bibliothek, als das Urheberrecht in den Ländern des Norddeutschen Bundes eingeführt wurde und die Schutzfristen der Klassiker abliefen. Für diesen Tag (9. November 1867) hatte der Buchhandel eine wahre Sturzwelle wohlfeiler Klassikerausgaben vorbereitet, aber nichts, was der ersten Liste Reclams gleichgekommen wäre, noch weniger dem verblüffenden Preis von zwei Silbergroschen, zwanzig Pfennig, der volle fünfzig Jahre, bis 1917, unverändert blieb.