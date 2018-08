Inhalt Seite 1 — Den Glauben an Berlin verloren Seite 2 Auf einer Seite lesen

Während der Blockade folgten Zehntausende Nachkriegsberliner seinem Ruf zu einer Durchhalteveranstaltung vor dem Schöneberger Rathaus. In der letzten Woche, knapp 20 Jahre danach, als dem Verleger Lothar Blanvalet seine Vaterstadt erneut bedroht schien, teilten nur zweitausend Weltstadtbürger seine Besorgnis.

„Die Stadt Humboldts und Lessings ist in Gefahr“, hatte Blanvalet in ganzseitigen Zeitungsanzeigen die Berlinerinnen und Berliner wissen lassen und „alle aufrechten Demokraten, die studentische Jugend wie auch alle anderen interessierten Bürger“ zum 1. November in die Deutschlandhalle eingeladen. Dort sollten „besonders die Vertreter des geistigen Berlins Wesentliches zu den uns aufwühlenden Problemen sagen“, auf daß die Frage, ob unsere Demokratie bedroht ist, eine Antwort finde.

Mitbeteiligt an „Berlins teuerstem Happening“, wenn auch nur passiv und unfreiwillig, war die griechische Schauspielerin Melina Mercouri. Sie mußte wegen ihres Broadway-Vertrages eine Einladung des Verlegers zu einem Protestabend gegen die Athener Militärjunta ebenso spontan absagen, wie Blanvalet sie ausgesprochen hatte.

In sicherer Erwartung der Protestsängerin den Mietvertrag mit der Deutschlandhalle schon für 9500 Mark in der Tasche, disponierte der Verleger von „Angelique“ kurzfristig um. Flugs inserierte und plakatierte er für weitere 30 000 Mark seine Idee eines Bürgerforums. „Mir schwebte dabei ein Bild vor, wie es einst der Marktplatz von Athen geboten hat.“

Zwei Tage später war es dann soweit. Während Christdemokraten vor der Halle auf Flugblättern „Sicherheit und Ordnung in unserer Stadt und kein hilfloses Zögern gegenüber den Feinden unserer Demokratie“ von dem neuen Senat verlangten, marschierte eine geschlossene Mannschaft der jungen Union unter der Führung des CDU-Geschäftsführers Schmitz in den Saal.

Sie klatschte frenetisch Beifall, als Brotfabrikant Paech – „ich kam vor 35 Jahren am Schlesischen Bahnhof an und könnte mit meinem Geld auch woanders leben“ – das Fazit aus seinen Reisen nach Japan, Thailand und Formosa zog: „Die Leute da sind froh, daß die Amis in Vietnam sind.“ Sie machte Buh, als Verleger Klaus Wagenbach zwei Drittel der Berliner Zeitungen abkanzelte und Berlin eine Stadt nannte, die offenbar verlernt, die Bürde der Unruhe mit Würde zu tragen.