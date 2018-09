Von Richard Schmid

Ernst R. Zivier: Die Nichtanerkennung im modernen Völkerrecht. Berlin-Verlag Arno Spitz, Berlin; 311 S., 25 DM.

Daß man über die Nichtanerkennungspolitik ein ganzes Buch – und gar ein gutes und interessantes – schreiben und lesen kann, verdanken wir in erster Linie dem aktuellen und praktischen Fall der DDR und der Hallstein-Doktrin, in zweiter Linie dem besonders akuten Fall Israel. Innerhalb der Pole von Anerkennung und Nichtanerkennung spielt sich heute ein wichtiger Teil der zwischenstaatlichen Akte und Verhaltensweisen der Regierungen ab, wobei die Nicht anerkennung zum weitaus wichtigsten diplomatischen Werkzeug geworden ist. Die Regierungen pflegen ihr Verhalten jeweils völkerrechtlich und grundsätzlich einzukleiden; sie folgen dabei aber ausschließlich ihren politischen Interessen oder ihren vermeintlichen Interessen und geben diese Interessen geradezu als ihr Recht aus.

Der Autor, ein junger Berliner Jurist, untersucht die vielen Varianten, Zwischenformen, Möglichkeiten, Theorien und Praktiken der Anerkennung und der Nichtanerkennung, oft an Hand von Einzelfällen aus den letzten zweihundert Jahren. In diesem Jahrhundert sind besonders die Präzedenzfälle Mandschukuo nach der japanischen und Abessinien nach der italienischen Eroberung bemerkenswert. Die vielerlei Rechtsformen, die sich aus den Präzedenzfällen heraus gebildet haben, versteht der Verfasser in kurzen klaren Sätzen bemerkenswert durchsichtig zu machen. Nichtanerkennungsfälle entstehen aus Bürgerkriegen, erfolgreichen Putschen oder Revolutionen, Eroberungen, Teilungen, Lostrennungen, wobei unterschieden werden muß zwischen der Anerkennung oder Nichtanerkennung von Staaten und der von Regierungen.

Der für uns interessanteste unter den vielen Aspekten der Nichtanerkennung ist das Bedürfnis, Formen und Formeln zu finden, die einerseits die formelle Nichtanerkennung bestehen lassen, aber doch die faktischen oder technischen Beziehungen erlauben, die man aus praktischen, menschlichen, wirtschaftlichen Gründen zu dem nichtanerkannten Staatsgebilde aufzunehmen für richtig und nützlich hält oder gezwungen ist. Auf welcher „Ebene“ haben solche Beziehungen stattzufinden, um nicht als Anerkennung de facto oder gar de jure zu wirken (über welche feine Unterscheidung man sich im Buche unterrichten kann)? Welche Vorbehalte sind bei der Aufnahme von Beziehungen nötig, möglich und wirksam, wenn man die Wirkung der Anerkennung vermeiden will? Es setzte sich, sagt Zivier, in der Diplomatie immer mehr ein formalistischer Standpunkt durch.

„Vor allem ist bemerkenswert, daß man die Beziehungen, die man unbeachtet der Nichtanerkennung für zulässig hält, von den unzulässigen Beziehungen immer seltener nach ihrem materiellen Gehalt, sondern zunehmend nach den formellen Gesichtspunkten abgrenzt. Diese Tendenz wird deutlich, wenn man dem nichtanerkannten politischen Gebilde beispielsweise nur die Eröffnung einer Handelsmission zubilligt, es aber zuläßt, daß diese Vertretung konsularische oder sogar diplomatische Funktionen wahrnimmt. Ebenso kann es geschehen, daß man – wie Frankreich und Ungarn im Verhältnis zu der damals nicht anerkannten Sowjetunion – nur den Abschluß eines ,Handelsvertrages‘ für zulässig hält, in dieses Abkommen aber politische Klauseln aufnimmt. Diese Praxis kann bis zu einem diplomatischen Etikettenschwindel ausgedehnt werden.“

Unrichtig ist es, wenn (auf Seite 88) der Fall der arabischen Staaten zu den Fällen gerechnet wird, in denen zwar die Anerkennung, nämlich des Staates Israel verweigert, aber keine Ansprüche auf israelisches Gebiet erhoben werden. Nach eindeutigen Erklärungen arabischer Führer wird gerade die territoriale Existenz des Staates Israel nicht anerkannt, und zwar im Ganzen.

Der Fall DDR–Bundesrepublik wird ausführlich und unter allen Gesichtspunkten abgehandelt. Der Knäuel von Stricken, Zwirnsfäden und Spinngeweben, zu dem beide Seiten, einschließlich ihrer Verbündeten, beigetragen haben, wird vom Verfasser so gut auseinandergelegt, wie es irgend möglich ist. An der weiteren Entwicklung werden zwar die kunstvollen und verschlungenen Begründungen und Rechtskonstruktionen nicht viel ändern; es ist aber nützlich, die Begriffswelt und Sprachregelung so sachkundig erklärt zu bekommen.