Das Nachspiel zum 2. Juni 1967: Prozeß gegen den Todesschützen Kurras

Von Kai Hermann

Berlin, im November

Karl-Heinz Kurras hielt seine Dienstpistole, Modell PPK, Nr. 211319 in der Linken. Seine Hand zitterte nicht. Der Kriminalbeamte Kurras, angeklagt der fahrlässigen Tötung, sollte demonstrieren, wie es zum Schuß aus dieser Waffe kam, der den Studenten Benno Ohnesorg am 2. Juni tödlich verletzte. Kurras zögerte. Zuvor hatte er dem Gericht geschildert, wie er, von Demonstranten niedergeschlagen, liegend zur Pistole griff.

Der Vorsitzende ließ ihn die Anklagebank zurechtrücken, damit er ordentlich liegen könne. Doch Karl-Heinz Kurras wurde unsicher, räumte ein, vielleicht habe er die Waffe auch im Knien gezückt. Dann zog er die Hosenbeine sorgfältig hoch, kniete nieder, langte mit der Rechten unter den linken Arm, wo damals die Pistole hing, legte die Waffe von der rechten in die linke Hand, lud mit dem rechten Daumen durch, hob den Lauf...

War die Prozedur zu umständlich und kompliziert, um sie tatsächlich im Liegen durchzuführen? Oder zog der Angeklagte jetzt die kauernde Position nur vor, um seinen eleganten mitternachtsblauen Anzug zu schonen, um sich nicht in einer unwürdigen und unkorrekten Lage dem Gericht zu präsentieren? Den Richtern und Klägern brachte auch eine Wiederholung der Demonstration keine Klarheit.

Korrektheit geht Kurras über alles. Das bestätigen ihm auch seine Kollegen. Ist an jenem Abend des 2. Juni gegen 20.30 Uhr sein unbedingtes Ordnungsbewußtsein für einige tödliche Sekunden durcheinandergeraten, hat er in Angst und Erregung die strengen Bestimmungen über den Schußwaffengebrauch vergessen, brachten fatale Umstände wie schon so oft zuvor das Chaos in sein ordnungsbesessenes Leben? Oder hatte er gemeint, nur durch einen Schuß seien Ruhe und Ordnung auf dem Grundstück Krumme Straße 66/67 wiederherzustellen?