Von Helmut Grünewald

Den Nobelpreis für Chemie teilen sich in diesem Jahr drei Wissenschaftler. Der Göttinger Professor Manfred Eigen erhielt ihn zur Hälfte, je ein Viertel bekamen die englischen Professoren Ronald G. W. Norrish und George Porter. Sie wurden damit ausgezeichnet für die Entwicklung von Methoden zur Untersuchung extrem schnell verlaufender chemischer Prozesse. Diese Arbeiten nahmen erst vor knapp zwanzig Jahren ihren Anfang, erreichten aber rasch so große Bedeutung, daß sie in der Fachwelt seit langem als „nobelpreisverdächtig“ galten.

Ein kleines Insekt, das vor einem Feind flieht, kann in der Sekunde bis zu tausend Flügelschläge machen. Wer mit einhundertzwanzig Stundenkilometern über die Autobahn fährt, erzeugt im Motor seines Wagens nahezu dreihundert Explosionen in der Sekunde. Diese Zahlen stehen an der Grenze dessen, was man sich vorstellen kann, und sie standen lange Zeit auch jenseits dessen, was sich im Laboratorium messen ließ. Dem Insekt und dem Auto ist aber eines gemeinsam: beide hängen von chemischen Prozessen ab, welche die Energie für den Flügelschlag oder die Bewegung des Kolbens im Motor liefern und die nicht länger als eine tausendstel Sekunde dauern dürfen, wenn alles wie vorgesehen funktionieren soll. Was für Reaktionen sind das? Wieviel Zeit nehmen sie tatsächlich in Anspruch, und was geschieht in dieser Zeit mit den Molekülen, die sich an den Reaktionen beteiligen?

Kurze Zeiten, tausendstel Sekunden und noch viel kürzer, lassen sich verhältnismäßig leicht messen. Man benutzt dazu einen Oszillographen, das heißt ein Gerät, das so ähnlich arbeitet wie ein Fernsehapparat und mit dem sich das zeitliche Nacheinander eines Vorgangs in das räumliche Nebeneinander eines Bildes verwandeln läßt. Zwei Bildpunkte, die vielleicht durch eine Strecke von drei Zentimetern getrennt sind, können zwei Zeitpunkten entsprechen, zwischen denen eine millionstel Sekunde liegt. Auf dem Bild (gewöhnlich handelt es sich einfach um irgendeine Kurve) kann man also wie unter einer Lupe erkennen, was sich in dieser millionstel Sekunde abgespielt hat. Voraussetzung dafür ist freilich eine ganze Menge Mathematik, denn nur durch komplizierte Rechnungen lassen sich aus der Krümmung einer Kurve Rückschlüsse auf die Ereignisse in einem sehr kurzen Zeitintervall ziehen.

Das Problem war also nicht so sehr die Messung kurzer Zeiten als die Frage: Wie löst man eine schnelle Reaktion genügend schnell aus? Man braucht gewissermaßen einen Startschuß, der dafür sorgt, daß alle Moleküle zur gleichen Zeit mit der Reaktion beginnen, denn andernfalls wüßte man nicht, wo man mit der Zeitmessung anfangen soll, und statt eines geordneten Systems hätte man ein schreckliches Durcheinander verschiedener Teilprozesse. Die beiden englischen Preisträger, die Professoren Norrish und Porter, haben dieses Problem mit Lichtblitzen sehr hoher Energie gelöst. Lichtblitze haben für viele Moleküle den gleichen Effekt wie der Zündfunke im Motor eines Autos: Sie bringen die Moleküle zum Zerplatzen, und die Bruchstücke reagieren miteinander zu neuen Molekülen. Als Versuchsanordnung stelle man sich ein etwa zwanzig Zentimeter langes Glasrohr vor, in dem sich das zu untersuchende Gasgemisch befindet, beispielsweise ein Autotreibstoff, mit dem die Wirkungsweise eines Antiklopfmittels erforscht werden soll. Parallel zu diesem Glasrohr liegt die Blitzlampe, die den Startschuß gibt. Um den Verlauf der Reaktion verfolgen zu können, braucht man eine zweite, kleinere Blitzlampe, die am Kopfende des Rohres steht, dieses in Längsrichtung durchstrahlt, und die ganz kurz nach dem Erlöschen des großen Blitzes in kleinen Zeitabständen zu feuern beginnt. Am anderen Ende des Glasrohres mißt ein Gerät, wieviel Licht der kleinen Blitzlampe vom reagierenden Gemisch im Inneren des Rohres verschluckt wird, und daraus kann man auf die Art, die Lebensdauer und die Umsetzungen der Molekülbruchstücke schließen, die der große Blitz erzeugt hat. So erfährt man Einzelheiten über Explosionen, über die Vorgänge in der Flamme eines Schweißbrenners und über viele technisch oder wissenschaftlich wichtige Prozesse.

Im Institut von Professor Eigen werden andere Vorgänge zur Erzeugung des Startschusses benutzt: vorübergehende Druckerhöhungen, ein elektrisches Feld, das ein- und sehr schnell wieder ausgeschaltet wird, eine kurzzeitige Erhöhung der Temperatur oder Schallwellen. Diese Vielfalt der Methoden ermöglicht es, auch solche Reaktionen zu untersuchen, die in biologischen Systemen eine Rolle spielen. Das sei an einem Beispiel erläutert: Der rote Farbstoff unseres Blutes belädt sich in der Lunge mit Sauerstoff, um dieses lebenswichtige Element in alle Winkel unseres Körpers zu transportieren. Dabei nimmt ein Molekül Blutfarbstoff innerhalb einer tausendstel Sekunde vier Moleküle Sauerstoff auf, und eine besondere Konstruktion sorgt dafür, daß die Begierde des Blutfarbstoffs nach Sauerstoff um so größer wird, je mehr Sauerstoff er bereits hat. Der Vorteil dieser Konstruktion liegt auf der Hand: Sie bewirkt, daß kein Molekül des Blutfarbstoffs die Lunge nur teilweise beladen, also nur halb ausgenutzt verlassen muß, sondern daß alle Moleküle ihre volle Fracht erhalten. Welcher Art aber ist die Konstruktion, die das ermöglicht?

Das Molekül des Blutfarbstoffs besteht aus vier Untereinheiten, die paarweise gleich sind. Jede Untereinheit kann ein Molekül Sauerstoff binden. Tut sie das, so ändert sie ihre Gestalt und zwingt dadurch die ihr benachbarte Untereinheit, ebenfalls ihre Gestalt zu ändern, was ihr die Aufnahme von Sauerstoff erleichtert. Außerdem beeinflussen sich die beiden Paare von Untereinheiten gegenseitig in gleicher Weise. Dieses Verhalten der Teile eines Moleküls nennt man „kooperativ“.