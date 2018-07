Inhalt Seite 1 — Flaute für das grüne E Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Wilhelm Treue

Karlheinz Koppe: Das grüne E setzt sich durch. Europa-Union Verlag, Köln; 233 Seiten, 16,80 DM.

Am 19. September 1946 forderte Winston Churchill in seiner berühmten Zürcher Rede die Vereinigten Staaten von Europa und erklärte: „Der erste Schritt hierzu ist die Bildung eines Europarates“, hinzufügend, daß der „Neugründung der europäischen Familie eine Partnerschaft zwischen Frankreich und Deutschland“ vorausgehen müsse und daß „Großbritannien, das britische Commonwealth, das mächtige Amerika und – wie ich hoffe – Sowjetrußland Freunde und Förderer des neuen Europa“ sein sollten. Eine Woche zuvor war in dem Schweizer Städtchen Hertenstein das Programm der Europaunion formuliert worden, das „eine auf föderativer Grundlage errichtete europäische Gemeinschaft“ zum Ziel hatte.

Das war der Anfang einer Kette vieler Mißverständnisse. Aber zunächst förderte die Autorität des großen britischen Staatsmannes die Arbeit der „Europäer“: Am 9. Dezember 1946 konnte in der britischen Besatzungszone Deutschlands die „Europaunion“ gegründet werden.

Mehr als 20 Jahre ist also die Europaunion alt – ihre Geschichte hat K. Koppe in einem handlichen Bande geschrieben und dokumentiert – eine Geschichte des Enthusiasmus und der Vernunft politischer Europäer, aber auch der verschiedensten Widerstände, die sich, trotz aller Erfahrungen in zwei Weltkriegen, in Wirtschafts- und politischen Krisen, so energisch behaupteten, daß die Vereinigten Staaten von Europa heute weniger nahe sind, als es damals im großen Schwünge des Neubaues und der Reformen selbstverständlich erscheinen konnte.

Man kann diese Entwicklung als natürlich bagatellisieren und darauf verweisen, daß auch in der parlamentarischen Arbeit, in der Innen- und Außenpolitik nicht nur der Bundesrepublik (wenn auch in dieser besonders widersinnig) bereits nach wenigen Jahren dem fortschrittlichen Neubau die lange Welle der Restauration und Stagnation gefolgt ist, über die weder Modewortschöpfungen noch kleine und große Koalitionen noch witzlose Sit-ins von Studentengruppen in Warenhäusern hinwegzutäuschen vermögen. Früher einmal haben die einen, die Älteren, die Montanunion mitgeschaffen und die anderen, die Jüngeren, Grenzschlagbäume demontiert.

Koppe folgt der Geschichte des „grünen E“ von den Anfangsschwierigkeiten über die ersten Erfolge seit 1950 bis in die Gegenwart: von Schumans Montanunion, dem „ersten Grundstein einer europäischen Föderation, die zur Bewahrung des Friedens unerläßlich ist“, den deutschen Sozialdemokraten aber 1950 zu kapitalistisch erschien, über die Gründung des Europarates und die Aufnahme der Bundesrepublik im Jahre 1951 bis hin zum frühen Popularitätsgipfel der Europa-Idee: „Eine regelrechte Europa-Konjunktur“ fand statt. Das war zu Beginn der 50er Jahre, als man auch in der Politik Fortschritte machte, der Deutschlandvertrag unterzeichnet wurde und im März 1953 der „Entwurf eines Vertrages über die Satzung der europäischen Gemeinschaft“ den europäischen Außenministern vorgelegt werden konnte.