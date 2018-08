Der Versuch Frankreichs, sich außerhalb Algeriens weitere eigene Ölquellen zu erschließen, hat in London und Washington böses Blut gemacht. Die halbstaatliche französische Companie Française des Petroles hat hinter dem Rücken ihrer englischen und amerikanischen Partner in der Iraq Petroleum Companie (IPC) mit der irakischen Regierung über die Ausbeutung des reichen ölfeldes Rumailia (geschätzte Jahreskapazität 20 Millionen Tonnen) verhandelt.

Die irakische Regierung hatte der IPC 1961 rund 99 Prozent ihres vertraglichen Konzessionsgebietes durch Gesetz und ohne Entschädigung entzogen. Dem Unternehmen blieben nur die Felder, in denen damals bereits Öl gefördert wurde. Unter den verlorenen Konzessionsgebieten befand sich auch das von der IPC bereits mit hohen Kosten erschlossene, aber noch nicht ausgebeutete Ölfeld von Rumailia. Seither stritten sich die englisch-amerikanisch-französische IPC und der Irak um die Rechte an dem Rumailiaöl.

Frankreich, das mit den großen angelsächsischen Konzernen je 23,75 Prozent des Kapitals der IPC besitzt, hat sich damals an dem gemeinsamen Protest gegen das Vorgehen des Irak beteiligt. Versuche der Spanier und Japaner, die irakischen Quellen auszubeuten, wurden von den Franzosen und Angelsachsen noch gemeinsam abgewehrt. Gemeinsam wurde auch in Rom protestiert, als die irakische Regierung dem staatlichen italienischen Ölkonzern ENI kurz vor der Suezkrise in Zusammenarbeit mit der nationalen irakischen Ölgesellschaft die Ölförderung in der Rumailia-Konzession übertragen wollte.

Heute sieht man es in Paris anders. Die Franzosen möchten jetzt den Lohn für die de Gaullesche Neutralität im Nahost-Konflikt kassieren. Man argumentiert in Paris, daß es immer noch besser sei, wenn die Ausbeute der Rumailia-Schätze einer der IPC-Gesellschaften zufalle, als einem außenstehenden Konkurrenten.

Die internationalen Konzerne sind über den französischen Absprung deshalb besonders verstimmt, weil er die finanziellen Grundlagen ihres alten Abkommens mit dem Irak gefährdet. Bisher wurde der Bruttogewinn aus der Ölförderung zu gleichen Teilen zwischen der irakischen Regierung und den Ölgesellschaften aufgeteilt. Dieses Abkommen scheint jetzt gefährdet, denn in einem früheren Abkommen mit dem Iran haben die Franzosen bereits auf jede Gewinnbeteiligung verzichtet und Rohöllieferungen als Entgelt für ihre Kapitalanlagen akzeptiert. Das ölarme Frankreich ist im Gegensatz zu den Vereinigten Staaten mehr am Rohprodukt als am Gewinn aus dem Ölgeschäft interessiert.

Die französische Beteiligung an der ölproduktion in der Sahara ist infolge des radikalen Nationalismus in Algerien sehr gefährdet. Die Franzosen müssen ihre ausländische Ölbasis verbreitern, wenn sie nicht ihre Energieversorgung gefährden wollen. Die Companie Française des Petroles verfügte bisher jährlich über 40 Millionen Tonner Rohöl aus eigenen Konzessionen. Französische Bohrungsunternehmen sind heute in aller Welt, von Australien und Kanada bis zu den atlantischen Küsten des Mutterlandes tätig.

Die Konzession im Irak wollen sich die Franzosen einiges kosten lassen. De Gaulle sicherte dem irakischen Präsidenten Aref, der ihn vor wenigen Tagen in Paris aufsuchte, einen Handelskredit von 225 Millionen Franc zu. Dabei versicherte er Aref des großen Interesses, das Frankreich am wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt der arabischen Welt hat. ek