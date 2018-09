Inhalt Seite 1 — Hamlet am Rande Seite 2 Auf einer Seite lesen

ROSENKRANTZ UND GÜLDENSTERN

Schauspiel von Tom Stoppard Schiller-Theater in Berlin Schauspielhaus in Bochum

Auf die ersten beiden Inszenierungen, die in Deutschland stattfanden, reagierten die Premierenbesucher unterschiedlich. In Berlin, wo Hans Lietzau Regie führte, wußte man in der Pause noch nicht recht, was man von dieser modernen Hamlet-Paraphrase halten sollte. Einige Szenen aus Shakespeare werden verkürzt dargestellt. Zwei Nebenfiguren des Originals spielen sich als Hauptpersonen auf. Weil Rosenkrantz und Güldenstern nicht hinter das Geheimnis ihres ehemaligen Studienfreundes kommen, das sie auf Befehl des Königs lüften sollen, vertreiben sie sich die Zeit mit Wortspielen, Wetten, Witzen und Unsinn. Das wirkt lustig, wenn auch ein bißchen gedehnt. Die Schlußwirkung dann jedoch: das Publikum bejubelte einen großen Theaterabend.

In Bochum, wo Hans Schalla Regie führte, hatte sich fünf Minuten nach dem Ende der Vorstellung das Parkett bereits geleert. Hier waren die Zuschauer während des ersten Stückteils beifallswillig gewesen. Sie amüsierten sich, weil sie eine Parodie des „Hamlet“ witterten. Die Regie hatte diesem Verdacht Vorschub geleistet. Stoppards leichte, flinke Wortspiele waren mit Nachdruck inszeniert, die nichtssagenden Gespräche mit scheinbar verdeckter Bedeutung befrachtet worden, Hamlet wirkte beinahe als Komiker.

„Rosenkrantz und Güldenstern sind tot“, wie der englische Titel des Stückes lautet, der in Berlin verwendet wurde, ist jedoch keine Parodie, sondern behandelt die Paradoxie der Existenz.

Das wichtigste dramaturgische Bindeglied zwischen Shakespeare und Stoppard sind die Szenen der Komödianten und ihres Ersten Schauspielers. Bei Shakespeare überführen sie den König als Mörder. Bei Stoppard sind die „Apostel der Reinheit“, auf die Hamlet einst seine berühmte Rede hielt, heruntergekommen: „ein pornographischer Komiker mit einer Bande von Prostituierten“. Sie sorgen für spielerische Überraschungen in dem handlungsarmen Stück. Die Truppe spielt „Die Ermordung des Gonzago“ als Pantomime bis zu Ende. Doch an den beiden Höflingen, die darin schließlich getötet werden, finden Rosenkrantz und Güldenstern nur verwunderlich, daß die Pantomimenfiguren die gleichen Kostüme tragen wie sie selber. Diese Jedermänner, Befehlsempfänger, Randfiguren der Geschichte, die in den Mittelpunkt einer Haupt- und Staatsaktion gerissen werden, begreifen nichts. Sie haben nur Angst.