Das Kultusministerium in Kiel prüft, so wird gemeldet, den Vertrag, den der Oberstudiendirektor Schwinkowski mit dem Verlagshaus Springer eingegangen war. Es handelt sich um einen „Beratungsvertrag“ in Höhe von monatlich 2000 Mark. Ob der Betrag wohl versteuert wurde?

Es ist, wie ich annehmen muß, der pure Neid, der aus mir spricht, wenn ich frage: Warum habe ich keinen „Beratungsvertrag“, nie einen gehabt? Auch ich hätte vielleicht manchen Rat zu geben. Auf jeden Fall könnte ich nebenbei zweitausend Mark in Hamburg genausogut gebrauchen wie Schwinkowski in Kiel.

In Sosnowice lebte einmal, so wird erzählt, ein Rabbiner, der ein Inserat aufgab: „Ratschläge für alle Lebenslagen! Von einem Zloty an aufwärts!“ Und ein Mann erschien, der sich durch finanzielle Vorsicht auszeichnete, und wollte erst einmal einen Rat im Wert von einem Zloty. „Du mußt“, sagte der Rabbi, „wenn du dir die Hände wäschst, stets die Arme nach unten halten, nachdem du den Hahn aufgedreht hast. Machst du es anders, so läuft dir das Wasser in die Ärmel hinein.“

Ein guter Rat und nichts einzuwenden, obwohl der Ratsuchende ihn vielleicht billiger erhalten hätte, wenn der Ratgeber nicht Rabbiner, sondern ein gewöhnlicher Bürger gewesen wäre. Schwinkowski aber ist nicht nur Oberstudiendirektor. Nun darf man annehmen, daß ein Oberstudiendirektor, wie ein Rabbiner, über einen beträchtlichen Intelligenzgrad verfügt. Doch genügt es offensichtlich nicht, Oberstudiendirektor zu’sein, um einem Manne, der beispielsweise studiert, wie er ein privates Fernsehen in die Finger kriegen könnte, mit gutem Rat gegen Bar-Kasse zur Seite zu stehen. Er muß auch politischen Einfluß haben: Schwinkowski ist Vizepräsident des Schleswig-Holsteinischen Landtags (CDU). Sogar besondere Kenntnisse sind vonnöten. Wer, wie Schwinkowski, im Verwaltungsrat einer Rundfunk-„Gesellschaft des öffentlichen Rechtes“ saß (NDR), befindet sich schon drinnen, in der Festung. Er kann folglich seinem Vertragspartner „draußen“ Ratschläge geben, wie er hineinkommt – wenn nicht in diese, dann in eine ähnliche Burg oder befestigte Stadt. (Am vergangenen Wochenende erst hat Schwinkowski sein NDR-Amt niedergelegt.)

Welch ein Anfänger war doch dieser Odysseus mit seinem Trick vom „Trojanischen Pferd“! Welche Unkosten, welche Mühen, ein solches Gebilde herzustellen! Welche Gefahren für die Insassen! Er hätte doch nur einem CDU-Mitglied im Rate des Priamos 2000 Drachmen monatlich in einem Verratungsvertrag zuzusichern brauchen, eine Summe, die er, wenn er sich anständig verhalten wollte, sogar hätte zahlen können. Und auf Anstand kommt es ja an.

Es regen sich nun die Leute auf, daß Schwinkowski zuerst geleugnet hat, daß ein solcher Vertragbestünde, und daß er dem „Spiegel“, der dies ausgetratscht hat – immer dieser „Spiegel!“ – einen Prozeß wegen übler Nachrede oder ähnlichem angedroht hat, während zu gleicher Zeit bekannt wurde, der schöne, stille Beratungsvertrag sei mir nichts, dir nichts gekündigt. Ja, was wollen denn die Leute? An die große Glocke Beratungsverträge hängen, deren ganzer Charme in der Heimlichkeit besteht?

An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen? An ihren Mitteln sollt ihr sie erkennen! Die Mittel aber sind heimlich.