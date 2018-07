Mag sein, daß andere Städte noch größere Zerstörungen hatten, doch keine Sttdt war in ihrem Kern so verwendet wie Köln. In Köln wurde eine geschichtliche Stadt getroffen. Köln war die deutsche Stadt schlechthin. Man spürte Geschichte an allen Enden, römische Legionen, scholastische Gelehrte und hanseatische Kaufleute. Und eben diese Stadt ist ausgelöscht. Es stehen noch viele Kirchen, zum größten Teil wieder aufgebaut, Kirchen, wie es sie nur in Köln gibt (Schon die romanischen, die bei uns ?ulande meistens schwerfällig sind, hatten weltstädtische Eleganz wie nicht einmal die romanischen Kirchen in Rom ) Diese Kirchen stehen heute herum, als hätten sie sich verirrt. Rudolf Schwarz, der erste Planer nach dem Krieg, wollte die Kirchspiele zur Gestaltungseinheit der Innenstadt machen. Heute sind die Kirchen durch Warenhäuser, Parkhochhäuser, Verwaltungsblöcke an den Rand des Stadtbewußtseins gedrängt.

Warum? Auch Köln ist wie die meisten deutschen Städte in seinem Zentrum zur Einkaufsstadt geworden. Die Hohe Straße, der schmale Straßenzug zwischen Dom und Gürzenich, eine Basarstraße mit einem Geschäft neben dem ändern, ist für die Kölner Innenstadt bestimmender als diese Kirchen. Daß diese Gasse eine alte, parallel zum Rhein verlaufende römische Straße ist, will niemand mehr wissen. Der Konsum verdrängt auch die Historie. Eine andere Einkaufszone, hauptsächlich für "Großauslagen" wie Möbel und Autos, gibt es am Ring. Beide, die Hohe Straße und der Ring, sind an ihrem südlichen Ende durch die Schildergasse, einer dritten Einkaufszone, verbunden.

Verläßt man diese Einkaufsstraßen, die zum größten Teil Fußgängerstraßen sind, dann entdeckt man, daß hinter den Geschäften und Warenhäusern ganze Flächen unbebaut geblieben sind: Riesige Kahlschlagflächen sind eingeebnet und zu bewachten Parkplätzen eingezäunt worden.

Die Innenstadt erfährt eine neue Gliederung: zuerst die Fußgängerzone mit Schaufenstern, dann die Geschäftsbauten, dann Parkflächen, dann die Straßen für Lieferanten und Kunden, dann in umgekehrter Reihenfolge weiter bis zur nächsten Einkaufsstraße. Die Sache hat System. Es handelt sich, wenn man genauer hinschaut, nicht um ein Versäumnis. Wer verkaufen will, muß seinen Kunden Parkplätze bieten. Die Innenstadt hat so viel Leben, wie Parkplätze vorhanden sind. Die Hohe Straße und die Schildergasse sind zur Fassade der Innenstadt geworden. Dahinter beginnen die Zugeständnisse an das Auto. Und ein Ladenviertel, das in diese Hinterhöfe gerät — wie das Schweizer Ladenzentrum —, macht bankrott. Allenfalls kann hier ein Museum oder die Oper vegetieren. Am nördlichen und südlichen Ende des Einkaufsreviers liegen die Groß Verwaltungen: jede Art von Versicherungen, die Post, die Banken, die Bundesbahn, der Rundfunk, ein gigantisches Fernmeldeamt, schließlich Rathaus, Gericht und Regierung. Diese Verwaltungen tun ihr übriges, um die City inhaltlich zu entleeren und zu zerstören. Ein Heer von Angestellten dringt morgens in diese Arbeitsburgen ein und verläßt sie nach einem Achtstundentag wieder. Tagsüber arbeitet man wie hinter Mauern, abends und übers Wochenende ist ohnehin niemand hier. Die Stadt ist wie aüsgestorben, es fehlen die Menschen, was nicht zuletzt an dem Ladenschlußgesetz liegt, das Einkäufe nach 18 Uhr nicht zuläßt. Die ßürostadt ist ein Fremdkörper. Es gibt heute bei den Planern so etwas wie eine Doktrin der Mitte, der Stadtmitte. In der Mitte sollte sich das eigentliche städtische Leben verdichten. Hier vollzieht sich das, was eine Stadt zur Stadt macht: Der Tausch von Gütern, Diensten, Meinungen, Informationen; die Lenkung und Steuerung von Waren, Besitztümern, Menschen; die Mischung von Berufen, Schichten, Klassen, Ständen, von Kleidern, Gesichtern und Köpfen. Nach Professor Hillebrecht sollte sich in der Stadtmitte unsere gesamte Gesellschaft manifestieren. Aber stimmt das noch? Es nähern sich schon die Tage, wo es niemand gewesen sein will, der das Schlagwort von der City als dem "Standort des tertiären Sektors" (der Dienstleistungen aller Art also) geprägt hat. Denn auch in den alten Städten war es nicht zuerst der Austausch und Wettbewerb von Gütern und Diensten, der Markt, der die Urbanität bestimmt hatte, sondern der Austausch und der Wettbewerb von Erkenntnissen, Ideen und Informationen, seien sie technischer, wirtschaftlicher, wissenschaftlicher, politischer oder kultureller Art. In der Stadt blühte der intellektuelle Austausch, und an dieser Gärung teilzuhaben, sie zu fördern, sei es als Professor, Kaufmann oder Poet, machte das eigentlich städtische Leben aus.

Die Professoren und Studenten sind schon längst aus der Stadtmitte verbannt, ebenso die Fabrikarbeiter, aber auch die Unternehmer. Die Bewohner der heutigen Stadtmitte sind die Hausmeister. Und von den Stadtverwaltungen wird alles mit offenen Armen empfangen, was dem Verkaufen und Einkaufen dient.

Aber was heißt heute Einkaufen? Die großen Warenhauskonzerne sind in der Lage, in Köln pro Quadratmeter in der Innenstadt 5000 Mark zu bezahlen. Sie kaufen die Einzelhandelsgeschäfte eines nach dem ändern auf. Neu ansiedeln und sich behaupten kann nur, wer sein Kapital aus dem billigen Massenkonsum schlägt. Das Fachgeschäft, das dem Einkaufen Nheau verleiht, wird zurückgedrängt: auch bei Hertie gibt es Chanel.

Dem entspricht das Publikum. Es sind die Vorort- und Umlandkäufer, die in Scharen dem Massenkonsum zuströmen. Geschäfte für den gehobenen Bedarf werden mehr und mehr deplaciert. In den Einkaufsstraßen herrscht eine Atmosphäre, als sei ständig Schlußverkauf. Erst dachte ich, es wäre das Auto, das die Innenstadt zur Auflösung gezwungen hätte. Aber für das Auto bietet sich bereits eine Lösung an; die Warenhäuser haben begonnen, ihre Keller als Parkplätze einzurichten. Es ist nicht einmal so teuer, weil die Grundstückspieise entfallen. Die "Nord Süd Fahrt", eine fast autobahnähnhche Zubringerstraße mitten durch die Hinterhöfe der Innenstadt, verläuft teilweise schon unter dem Fußgängerniveau. So wäre ein System von Straßen und Parkflächen denkaar, das unter der Erde liegt. Die Anfänge dazu sind gemacht. Damit entstünde in der "Nullebene", im Fußgängerbereich, die Möglichkeit, daß wieder ein homogenes Stadtgebilde ohne aufgerissene Parkflächen entsteht.