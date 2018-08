Seit ihrem Jahrestiefstand sind die deutschen Aktienkurse um durchschnittlich etwas weniger als 40 Prozent gestiegen. Wenn dieser Gewinn bis Ende Dezember gehalten wird, und daran zweifeln wohl nur wenige, dann wird 1967 als das zweiterfolgreichste Börsenjahr der deutschen Nachkriegszeit in die Geschichte eingehen. Der neuerliche Kursanstieg hat wieder große Teile der Wertpapiersparer mobil gemacht. Seit Tagen fließt auch wieder privates Kapital an die Börse. Eine bessere Werbung für die Aktie als Kursgewinne gibt es eben nicht.

Da die meisten Papiere ihren bisherigen Höchstkursen wieder sehr nahe gekommen sind oder sie überschritten haben, ist das Problem der Auswahl schwierig geworden. Die Effektenberater der Banken sind fieberhaft auf der Suche nach zugkräftigen Argumenten für die Empfehlung dieser oder jener Aktie. Um nicht von den auf den deutschen Markt drängenden amerikanischen Brokerfirmen aus dem Felde geschlagen zu werden, sind auch deutsche Banken dazu übergegangen, handfeste Ratschläge zu publizieren.

Am leichtesten ist die deutsche Kundschaft zum Kauf von Aktien zu bewegen, wenn ihr Aktien nachgewiesen werden, deren Kurse als „zurückgeblieben“ angesehen werden können. So erklärt sich die in diesen Tagen stattgefundene Hausse der Nebenwerte. Daß die Börsenspekulation hier Kräftig mitmischte, ist selbstverständlich. Da sie in fast allen Papieren immer wieder mit Gewinn aussteigen konnte, fiel ihr die Mittelbeschaffung für die Käufe leicht. Ein gesundes Zeichen ist es, daß bei jenen Aktien, in denen der Berufshandel Kursgewinne realisierte, kein Rückschlag eingetreten ist. Der Aktienmarkt hat in der Erwartung einer durchgreifenden Konjunkturbelebung verbunden mit einer kräftigen Gewinnsteigerung ein solides Fundament.

Kaufhaus-Aktien, seit Wochen im Hintergrund, haben in diesen Tagen neue Jahreshöchstkurse erreicht. Mit dem Kursanstieg der Großbanken geht neuerdings eine Hausse für Hypothekenbank-Aktien einher. Die Realkreditinstitute, so glaubt man zu wissen, werden wieder erfolgreiche Abschlüsse vorlegen – trotz der zu erwartenden steuerlichen Mehrbelastung bei den bisher begünstigten Instituten. Sonderbewegungen gab es ferner in den besonders konjunkturgeschädigten Maschinenbauaktien, auch bei Klöckner-Humboldt-Deutz, obwohl hier eine drastische Dividendensenkung erwartet werden muß. Einen kräftigen Kurssprung nach oben machten die Aktien der Schultheiss-Brauerei. Einmal hieß es, daß sich hier Investment-Fonds engagieren, weil der relativ breite Markt noch größere Käufe zuläßt, zum anderen kursieren Gerüchte, daß die Oetker-Gruppe versucht, über Aufkäufe Einfluß auf die Brauerei zu gewinnen, die bisher noch ohne Großaktionär ist. K. W.