Von erfolgreichen Experimenten mit einem Computerprogramm, das Musikstudenten die richtigen Töne beibringt, weiß Professor Wolfgang Kuhn (Stanford-Universität) in der Herbstnummer des „Journal of Research in Music Education“ zu berichten. Die Ingenieure Jerome Harr und Bruce Moncreiff konstruierten ein Zusatzgerät für einen IBM-1620-Computer, der nun die von den Schülern gesungenen Töne mit den korrekten Tonhöhen vergleichen kann. Der Automat unterscheidet zwischen männlichen und weiblichen Stimmen. Sein Vergleichsmaßstab arbeitet bis auf ein halbes Prozent der gesungenen Frequenz genau.

Das Testprogramm schrieb Professor Kuhn selbst. Die Studenten können die Strenge der Toleranzgrenzen des Computers zwischen einem halben und vier Prozent Abweichung selbst wählen, hören dann die Übungstöne und müssen sie nachsingen. Auf einer elektrischen Schreibmaschine druckt der Computer sein „O. K.“ oder verlangt eine Wiederholung der Übung. Trifft der Student erst nach mehreren Versuchen den richtigen Ton, dann druckt der Computer „herzlichen Glückwunsch!“. In ihrem Gedächtnis vermerkt die Maschine alle Leistungen eines Schülers, so daß sich seine Fortschritte oder schwachen Punkte genau beobachten lassen.

Das ist erst der Anfang, meint Musiklehrer Kuhn. Später soll der Computer auch Melodie, Rhythmus und Harmonie lehren und sogar Instrumentalunterricht geben. R. M.