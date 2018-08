Das Bundeskartellamt hat, so will es scheinen, einen großen Sieg errungen: Eine Woche nach Abschluß der öffentlichen Hearings mit den großen Mineralölfirmen sind die Benzinpreise in Bewegung geraten. Ehe die Wettbewerbshüter die Preispolitik mit einer Verfügung beeinflussen konnten, machte die Industrie unter Führung der Esso das Benzin billiger.

Es ist dabei nur natürlich, daß man als Begründung für die Preisermäßigung nicht die Untersuchung des Kartellamts anführt, sondern auf den Wettbewerb mit den freien Tankstellen hinweist. Die Mehrkosten, so heißt es in einer Stellungnahme der Esso, seien bisher keineswegs gedeckt. Dennoch sieht die Öffentlichkeit in der Preissenkung einen Beweis dafür, daß das Kartellamt zu Recht ermittelt hat.

In die Freude über das billigere Benzin mischt sich deshalb Trauer. Trauer darüber, daß nun wohl nicht mehr geklärt werden wird, ob die Preise überhöht waren oder nicht. Wir haben den Streit zwischen Mineralölindustrie und Kartellamt nicht bejubelt, wüßten jetzt aber doch gern, wie er ausgegangen wäre. Vielleicht besinnt sich das Kartellamt aber noch darauf, daß es die Preise der Shell für um 3,7 Pfennig je Liter zu hoch hielt, die jetzige Preissenkung im Schnitt aber nur zwei Pfennig beträgt. hgk.