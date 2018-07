Transfusion vorgewärmten statt kalten Blutes verhütet eine gefürchtete Komplikation während schwerer Operationen, den Herzstillstand, wie Dr. Roger Morris von der Harvard-Universität unlängst vor der Jahrestagung der amerikanischen Anästhesiologen-Vereinigung in Las Vegas berichtete. Zusammen mit Dr. H. A. Trachtenberg prüfte er sein Verfahren an 66 Patienten, die während ihrer Operation eine Transfusion von mindestens drei Litern benötigten. Herzstillstand trat in 21 der 36 Operationen auf, bei denen kaltes Blut übertragen wurde, aber nur in einer der 45 Operationen mit Warmbluttransfusion.

Das vorgewärmte Blut verringert den Gefäßwiderstand gegen den Blutfluß und erhöht den Blutstrom aus dem Herzen. Unter der Narkose ist die Körpertemperatur der Patienten ohnehin niedrig; zufließendes kaltes Blut kühlt sie noch mehr aus. Warmes Blut hingegen läßt die Temperatur etwas ansteigen. Der arterielle Blutdruck ist von der Transfusionsmethode unabhängig.

–oes