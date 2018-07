In Frankreich zählt die Ausbildung, nicht das Dienstalter

Von Alfred Grosser

Besonders wichtig für die Bildung der Oberschicht sind die Grandes Ecoles, unter anderen die Ecole des Nantes Etudes Commerciales oder die Ingenieurschulen (Ecole centrale, Ecole des Mines usw.), unter denen die Ecole Polytechnique. eine Sonderstellung einnimmt, nicht, weil sie vom Verteidigungsministerium abhängt (obwohl nur ein Bruchteil jedes Jahrgangs zur Armee geht), sondern weil ein „Polytechnicien“ jede leitende Stellung in der Wirtschaft und im Staatsapparat erwarten darf.

Zwei andere „Schulen“ haben eine grundsätzliche Bedeutung für die Elitebildung. Die Ecole normale superieure ist theoretisch dazu bestimmt, auf den Studienrat-Wettbewerb (agregation) vorzubereiten. In Wirklichkeit ist die „Rue d’Ulm“ seit anderthalb Jahrhunderten der Ort, wo zukünftige Philosophen und Minister, Schriftsteller und Parteiführer sich drei Jahre lang darauf vorbereiten, technische Kenntnisse durch Intelligenz und Kultur zu ersetzen und überall gelten und wirken zu können. Das beste Beispiel bietet vielleicht Georges Pompidou, auch durch seine Herkunft. Sein Vater war Grundschullehrer, in einer Ecole Normale d’Instituteurs ausgebildet. Er erträumte für seinen Sohn die Ecole Normale Superieure – erfolgreich, dank der Begabung des Sohnes und dem französischen Stipendiensystem. Als „agrege des lettres“, Professor also für französische Literatur, Latein und Griechisch ist er in den letzten zwanzig Jahren Mitglied des Conseil d’Etat (der unter anderem Oberstes Verwaltungsgericht ist), Direktor an der Banque Rothschild, Mitglied des Verfassungsrats gewesen, ist heute Premierminister, und überall hat er sein Amt gut ausgefüllt, wie es eben von einem Normalien zu erwarten ist.

Die Ecole nationale d’administration ist 1945 gegründet worden. Man kann nicht mehr hoher Beamter werden, ohne durch die ENA gegangen zu sein. Man wird sofort hoher Beamter, wenn man aus der ENA kommt. Allerdings hängt alles von der Rangordnung ab, denn man darf je nach Rangordnung wählen, wo man hin will. Die drei oder vier ersten werden Inspecteur des Finances, die nächsten gehen zum Conseil d’Etat, die nächsten zum Rechnungshof. Diesen drei „grands Corps“ anzugehören, ist – wie es weiter unten näher beschrieben wird – die beste Möglichkeit, zur Verwaltungs-, Wirtschafts- oder Regierungsmacht zu kommen. Die nicht allzu Enttäuschten, die die Rangnummer 20 oder 25 erreichen, werden Diplomaten oder Präfekten. Das Gros wird „administrateur civil“, tritt also in relativ hoher Stellung in ein Ministerium ein.

Das System hat wie jedes andere seine Nachteile und seine Vorteile. Der größte Nachteil ist wahrscheinlich, daß der Wettbewerb das ganze Leben bestimmt. Der Titel „ancien eleve de ...“ gilt oft mehr als die Leistung und mehr als die persönliche Weiterentwicklung und Weiterausbildung. Auch wird die mittlere Stufe der Gesellschaft sehr vernachlässigt. Die kleine Elite der grandes écoles ist von großem Wert (und sich leider oft dieses Werts bis zur Überheblichkeit und der Außenwelts-Verschlossenheit bewußt); man frage nur die deutschen oder italienischen Unterhändler und Beamten in Brüssel. Aber es fehlt an Schulen und anderen Möglichkeiten für die vielen, die den concours nicht geschafft haben.

Die Vorteile erscheinen vor allem groß, wenn man mit dem deutschen System Vergleiche zieht. Es gibt keine Korporationen und keine „Alte Herren“ mit ihren Konsequenzen. Die „anciens élèves“ fühlen sich zwar auch untereinander verbunden, aber die Ausbildung, nicht der soziale Hintergrund macht die Verbundenheit. Examen und„concours“ sind in ihrem schriftlichen Teil in Frankreich streng anonym. Die gesellschaftliche Herkunft spielt nur bei den Kulturchancen eine Rolle, nicht bei der Elite-Auslese selbst. Und vor allem: Man ist viel jünger in bestimmender Stellung.