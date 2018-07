Inhalt Seite 1 — Wörter über Kreuz Seite 2 Auf einer Seite lesen

Unsere Tante Anna geriet zum erstenmal im Alter von siebzig Jahren an Kreuzworträtsel. Ordentlich, wie sie ist, löste sie, die Reihenfolge als verbindlich nehmend, erst alle Waagrechten, nicht einmal ohne Erfolg, denn sie war nicht „pingelig“. Slawe mit fünf Buchstaben: Polin, Zeiteinheit mit drei Buchstaben: Uhr, Ton mit vier Buchstaben: Note – das sind einige Lösungen à la Tante Anna, die auch vor Kniffligkeiten wie „Chinesische Ehrerweisung“ (mit fünf Buchstaben) nicht kapitulierte: „Nasen“ trug sie ein, hatte sie doch vernommen, daß die gelben Gevattern dieselben gegenseitig zur Begrüßung rieben.

Ging die Tante schließlich an die Senkrechten, so boten die sich ihr meist schon als gelöst an, zum Beispiel kleine Axt: Begl, Kürbisfrucht: Lenobe, nordisches Prosawerk: Sars, Hemmvorrichtung: Rarne, Wettlauf: Rnnnn. Tante Anna staunte, erfreute sich am Ausdrucksreichtum dieser Welt, fühlte ihr Wissen bereichert und war gottlob alt genug, um die neuen Erkenntnisse schleunigst wieder zu vergessen.

Was bei der Tante Biedersinn, war bei Kurt Tucholsky Verbissenheit: Er brach Kreuzworträtsel übers Knie und gelangte zu ähnlich abenteuerlichen Worten: Berggipfel in den Seealpen: Kikam, europäische Hauptstadt: Lebsch, kaufmännischer Begriff: Pleise, Planet: Nepzus.

Will man freilich diese Erkenntnisse auf Kreuzwortspiele übertragen, empfiehlt sich der umgekehrte Weg. Wie man weiß, hat man aus einem Buchstabenvorrat kreuzweise Wörter in ein vorgezeichnetes Spielfeld unterzubringen. Die Regeln geben sich dabei dudenhaft streng. Sie lassen weit Hergeholtes wie „japanischer Verwaltungsbezirk“, ohne die auch das ehrlichste Kreuzworträtsel nicht auskommt, nicht gelten, und vermiesen einem so den Umgang mit ihnen.

Wer Phantasie hat, erhebt sich aber ganz einfach über solchen Dirigismus, wie beispielshalber Carl Amery, der derlei Spiele auf seine eigene geistreiche Weise manipulierte. Was hiermit zur Nachahmung empfohlen wird: Auch der intelligenteste Worte-Kreuzer, und sei er noch so vieler Sprachen mächtig, gerät an jenen fatalen Punkt, an dem er seine Einbildungskraft – und seinen Humor zu Hilfe nehmen muß, will er jene Punkte schinden, auf die es in solchem Spiel ankommt. „Holg“ ergäbe eine Buchstabenreihe; flugs definiert der geschickte Scrabbler: „Querbalkenverschneidung im schwedischen Waldhüttenbau.“ Sogar Konsonantenballungen wie KBSW lassen sich noch nutzen: „amtliche Abkürzung für Kreisbaumschulwart.“

So präpariert, widme ich mich einer neuen Kreation: Cruxy. Ich ziehe es den bisher bekannten Spielen weit vor, weil es viel variabler und weniger mühsam ist. Auch die Aufmachung ist tadellos.

Jedem der Teilnehmer wird ein separates Feld des Spielplanes zugewiesen, in dem er sich dann kreuzen kann. Zu Beginn setzt jeder seinem Gegner zur Linken eine bestimmte Anzahl von „Störern“ hinein, Felder, die nicht mit Buchstaben belegt werden können. Wer dran ist, nimmt nun eine beliebige Letter aus einem der tiefgezogenen Fächer im Schachtelboden, dann noch einen der Doppelbuchstaben nach Wahl und schließlich eine der verdeckt liegenden Silben. Diese Silben füllen zwar enorm, sind aber auch sperrig. Man darf sie deshalb gegen irgendeinen Einzelbuchstaben auswechseln. Das Spiel geht so lang, bis einer sein „Rätsel“ voll hat.