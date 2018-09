Effekten auf Kredit

Das Bankhaus Bache & Co gab während einer Pressekonferenz in Hamburg seine Beleihungsrichtlinie für Effektendepots bekannt. Danach werden US-amerikanische Effekten nach den US-amerikanischen Vorschriften nur bis zu 30 Prozent kreditiert. Dagegen deutsche Standardaktien bis zu 60 Prozent, deutsche Kassa-Werte (mit regionaler Bedeutung) bis zu 50 Prozent und Freiverkehrswerte bis zu 40 Prozent. 8000 Mark ist bei Effektenkäufen auf Kredit der Mindesteinsatz.

Immobilien-Fonds der Sparkassen

Die Deutsche Sparkassen-Immobilien-Anlage-Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main, legt jetzt Zertifikate des Despa-Fonds zum Verkauf auf. Die Zertifikate dieses zentralen Immobilienfonds der Sparkassenorganisation lauten über 1, 5, 10 oder 100 Anteile; der Ausgabepreis je Anteil beträgt 50 Mark zuzüglich Börsenumsatzsteuer. Die Zertifikate sind jederzeit frei veräußerlich; die Gesellschaft ist nach dem Vertrag verpflichtet, die Zertifikate zurückzunehmen. Steuervorteile, insbesondere Abschreibungsmöglichkeiten, kommen den Zertifikatsinhabern nur indirekt zugute. Alle Erträge aus dem Fondsvermögen werden jährlich ausgeschüttet. Erwerb und Veräußerung von Anteilscheinen des Despa-Fonds unterliegen nicht der Grunderwerbsteuer.

Marken für die Angestelltenversicherung

Wenn der Entwurf des 3. Rentenversicherungs-Änderungsgesetzes in der vorliegenden Fassung in Kraft treten sollte, werden die freiwillig Versicherten nicht mehr die Möglichkeit haben, im Jahre 1968 noch freiwillige Beiträge für frühere Jahre zu dem alten Beitragssatz zu entrichten. Sie werden vielmehr Beiträge auch für die Vergangenheit nur zu dem neuen (höheren) Beitragssatz entrichten können. Die Bundesversicherungsanstalt für Angestellte fordert alle freiwillig Versicherten auf, ihre Beiträge schon im Laufe des Jahres zu entrichten, für das diese Beiträge gelten sollen. Die Versicherten, die ihre freiwilligen Beiträge für 1967 und für die Vorjahre 1966 und 1965 noch nicht entrichtet haben, sollten dies spätestens im Laufe des Dezembers tun und den Ankauf der Beitragsmarken nicht etwa bis in die letzten Tage des alten Jahres hinausschieben, weil dann erfahrungsgemäß die gewünschten Marken bei der Post nicht immer erhältlich sind.