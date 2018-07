Inhalt Seite 1 — Zwischen FOBS und MIRV Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Joachim Schwelien

Washington, im November

Kaum hatten Präsident Johnson und der sowjetische Botschafter Dobrynin die Urkunden zum Vertrag über den Verzicht auf die Stationierung von Massenvernichtungswaffen im Weltraum ausgetauscht, da erlangten die Analytiker, die im Pentagon die sowjetische Kosmos-Versuchsreihe auswerteten, Gewißheit: Die Sowjetunion entwickelt einen Satelliten, der Wasserstoffbomben auf eine Teilumlaufbahn um die Erde bringt und sie auf Ziele in den USA abladen kann. Die Amerikaner hatten das kommen sehen, seit in der Kosmos-Serie – einem Decknamen für alle möglichen Raketenversuche wissenschaftlicher und militärischer Art – Trägerraketen mit einer besonders flachen Umlaufbahn in den Weltraum geschossen wurden. Elf spezielle Versuche dieser Serie deuteten darauf hin, daß die neue sowjetische Raumwaffe vorder Fertigstellung steht.

Ende voriger Woche wies Verteidigungsminister Robert McNamara die Öffentlichkeit auf diese neue „Spirale“ des atomaren Wettrüstens hin. Es bleibt sich gleich, ob er der Sowjetführung den Donner einer entsprechenden Ankündigung zum 50. Oktoberfest ihrer Revolution stehlen oder einem Senatsausschuß zuvorkommen wollte, der neue Hearings über strategische Waffen einleitet. Die neue sowjetische Errungenschaft wird jenen Strategen in Amerika Auftrieb geben, die ebenfalls den Bau atombestückter Trabanten als unerläßlich für die Landesverteidigung ansehen.

Satelliten mit flacher Umlaufbahn unterscheiden sich von ballistischen Raketen dadurch, daß sie die dritte Raketenstufe mit dem Kernwaffen-Sprengstoff erst einige hundert Kilometer vor dem Ziel abfeuern. Bahn und Ziel dieses Projektils werden daher erst wenige Minuten vor dem Einschlag erfaßbar; die Warnzeit für die USA, die bei ballistischen, über den Nordpol anfliegenden sowjetischen Raketen rund 15 Minuten beträgt, verringert sich auf einen Bruchteil dieser Zeit. Die Abwehr einer Satellitenbombe durch antiballistische Raketen gerät in den Bereich des technisch Unmöglichen. Das von den Amerikanern in Angriff genommene Antiraketensystem wird für einen Teil der sowjetischen Offensivwaffen unzulänglich, noch ehe es überhaupt einsatzbereit ist.

Damit drängt sich den Amerikanern zwingend der Schluß auf, ihre Offensivmittel nochmals zu vervollkommnen und selber auch Satelliten zu entwickeln. Ihr Warnsystem wird zwar bereits perfektioniert, da ein über den Horizont „sehendes“ Radargerät Anfang 1968 in Betrieb genommen werden kann, das die über den Südpol anfliegenden sowjetischen armierten Satelliten erfaßt. Auch sind Anti-Satelliten-Waffen angeblich schon einsatzfähig. Aber kein noch so hochentwickeltes Instrument kann feststellen, ob ein Satellit Kernwaffen transportiert und wann sie abgefeuert werden. Wenn die Sowjetunion in einer Spannungsperiode den in den Vereinten Nationen geschlossenen Vertrag über den Verzicht auf die Stationierung von Massenvernichtungswaffen im Weltraum ebenso bricht wie seinerzeit Chruschtschow das freiwillige Moratorium für oberirdische Kernwaffenversuche, können über dem Gebiet der USA Dutzende von Satelliten kreisen, gegen deren Wasserstoffwaffen es praktisch dann keine Abwehr mehr gibt.

McNamara bezeichnete das neue gegnerische Waffensystem als Fractional Orbital Bombardment System oder FOBS – Teilumlaufbahn-Bombenträger, da der Satellit keine vollständige Kreisbahn um die Erde beschreibt, bis er über dem amerikanischen Territorium angelangt ist. Der UN-Vertrag verbietet nur die Entsendung von Satelliten mit Massenvernichtungswaffen auf volle Umlaufbahnen; er verbietet nicht ihre Entwicklung oder Herstellung. Die spitzfindige Interpretation dieser Globalverträge belassen daher praktisch den Großmächten jedes Recht, ihren rüstungsbeschränkenden Inhalt zu umgehen; gebrochen würde der Vertrag erst mit einer Kriegshandlung. Bedurfte es noch eines Beweises, wie es um den Abrüstungswillen der Nuklearmächte tatsächlich bestellt ist, so ist er jetzt geliefert.