In den nächsten Tagen wird im Süden der Bundesrepublik eine Werbekampagne gestartet, die einen weiteren Gesellen in Deutschlands Kuchen und Heime bringen wird: den Roten Riesen.

Werbeaktionen sind gezielte Einsätze, ein wie auch immer beschaffenes Gut an den Mann zu bringen. Das Bonner Kontaktbüro für Verbraucheraufklärung hat sich diese Methode zu Nutzen gemacht, um an eine Eigenschaft zu appellieren, die von der Werbung sonst unter den Tisch gespielt wird: an die Vernunft. In Zusammenarbeit mit dem Bundesernährungsministerium startet das Büro eine Aktion, mit der die Bürger über vollwertige Ernährung aufgeklärt, werden sollen. Zudem erhalten sie Ratschläge, wie sie richtig einzukaufen haben.

Als wirksame Werbemethode sollen sich grellbunte comic-strips auf Plakaten und Tragebeuteln erweisen, die über den Einzelhandel in einer Zehn-Millionen-Auflage an die Verbraucher gelangen sollen. Broschüren und Vorträge in einzelnen Lebensmittelgeschäften werden die Aufklärungsaktion begleiten.

Verbraucherbelehrung in Form von comic-strips hat es in der Bundesrepublik bisher noch nicht gegeben. Die Initiatoren rechnen aber mit einem Erfolg ihrer neuen Methode, weil die Beliebtheit solcher Bildergeschichten vor allem bei Kindern gesichert ist.

So ist dann auch in den Bildgeschichten das Kind einer der Hauptakteure.

Der Held der Lehrstücke ist ZYM, ein Roter Riese, grünmaskiert und mit der blauen Blume der Erkenntnis auf der Brust. Er eilt herbei und ist stets auf dem Plan, geht es um Fragen der richtigen Ernährung oder um Einkaufsprobleme. Er gibt Ratschläge, hilft, klärt auf. Sein Gegenspieler im Kampf um den Familientopf ist ein gelbgesichtiger, lila vermummter Bösewicht mit dem chinesisch-inspirierten Namen Dr. Fu. Ihm untersteht das Institut für falsche Ernährung. Von hier verfolgt er seine verderbenden Umtriebe im Bereich des Nahrungsmittelkonsums. Mittels seiner grüngesichtigen Gesellen, die zuständig sind für Bereiche wie zum Beispiel „Abteilung Eiweißmangel“, „Abteilung einseitige Kost“, oder „Abteilung blinder und hastiger Einkauf“ verführt er die Esser oder Käufer zu falschem und schädlichem Tun.