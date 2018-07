Inhalt Seite 1 — Aus rein merkantilen Gründen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Der Autor entgegnet

Stuttgart

Herr Baumann benötigt vier Seiten für den Versuch, meine Kritik an den Planungspraktiken der Neuen Heimat und ihrer „Nichten“ (wie man nach diesem Schreiben wohl wird sagen müssen) als unwahrhaftig hinzustellen. Der Berg von angeblichen Fakten reicht aber nicht aus, um das Hauptziel meiner Kritik zu verdecken: Die Neue Heimat plant auf billig erworbenem Wohnbauland am Rande des Groß Wohngebietes Ratingen-West ein überregionales Zentrum. Diese Planung steht im Gegensatz zu dem mit großem Geld- und Werbeaufwand betriebenen Wettbewerb, sie steht im Gegensatz zur ursprünglichen Planung (Zusammenbindung von Alt- und Neustadt), sie steht im Gegensatz zu den primitivsten städtebaulichen Grundsätzen. Sie ist aus rein merkantilen Gründen erfolgt. Tatsache ist auch, daß beispielsweise der zweite Preisträger (Mutschier) nicht im Besitz eines detaillierten Architektenvertrages mit der Neuen Heimat ist.

In meiner Kritik werden nur Fakten erwähnt, über die ich mich exakt unterrichten konnte. In meinem ursprünglichen Manuskript war auch der „Nestor“ Ernst May erwähnt, dessen Brief an die NH mir ebenso zur Verfügung stand wie alle anderen zu meiner Kritik notwendigen Unterlagen. Die Redaktion hat diesen Passus aus Platzgründen gestrichen. Er schrieb, daß man den Zielverkehr aus Norden und Osten zu einem Shopping Center dieser Größenordnung getrost durch das neue Wohngebiet führen könne über ein Straßensystem, das für einen völlig anderen Zweck geplant wurde.

Ich habe die Seite 6 der Ausschreibung so genau wie alle anderen Seiten des Programms gelesen. Ich empfehle das auch Herrn Baumann, damit er den Unterschied zwischen den dort erwähnten Fakten und der tatsächlich fix geplanten Erschließung erkennt.

Wenn ich meine Ausführungen mit denen von Herrn Baumann vergleiche, so stelle ich fest, daß ich nur in einem Punkt widerlegt werden kann: Baumann nimmt für 132 Entwürfe eine Summe von rund 2,6 Millionen Mark an, ich schreibe von 10 Millionen. Beide Zahlen sind Annahmen.

Gewos und Gewerbebauträger GmbH sind so eng mit der NH liiert, daß auch die Darstellung des juristischen Tatbestandes an der von mir erwähnten Tatsache nichts ändert, man konnte bösartig eher noch anfügen, daß die juristischen Konstruktionen die enge Bindung verschleiern (sollen) – Bindungen übrigens, die nicht Gegenstand der Kritik sind, sondern nur deren Auswirkungen. Ob Gewos oder die andere Tochter für Frankfurt ein Gutachten machten, ist unerheblich. In Frankfurt wurde mir ein weit höherer Betrag als 80 000 Mark genannt. Ich habe nicht bestritten und nicht einmal erwähnt, daß der Rat der Stadt Ratingen den neuen Flächennutzungsplan schon festgestellt hat. Das gehört doch gerade zu den kritisierten Praktiken: Auf dem „politischen Weg“, das heißt über den direkten Draht NH – Gemeinderat unter Umgehung des Planers wird das bewerkstelligt, was die NH will. Das war in Ratingen so, auch in Köln (was bewiesen werden kann) und anderswo.