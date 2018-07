Inhalt Seite 1 — Bonner Lausching Seite 2 Auf einer Seite lesen

Der Sprecher des Rundfunks sagte: „Zum ersten Male haben die Bundestagsabgeordneten ...“

Man stutzt, wenn man hört, daß unsere Abgeordneten in Bonn etwas gemacht haben, was sie bisher noch nicht gemacht hatten. Was war das?

Der Sprecher im Fernsehen sagte dann etwas von einem „Hering“. Das schien jedoch nicht angebracht. Wenn man auch schon allerhand gegen unsere Kapitale vorgebracht hat: eine Heringsstadt hat man Bonn noch nie genannt. Spät abends sprach der Kommentator des Fernsehens denn auch von einem „Hiering“.

Was hier vorliegt, ist ein fetter Brocken für unsere Sprachreiniger. Sie sollten alle aufstehen wie ein Mann und gemeinsam zupacken. Hat sich erst im Alltag ein Fremdwort eingebürgert, ist’s meist zu spät. In statu nascendi (um deutsch zu reden) muß man das Fremdwort killen. Später versprechen alle, sie wollten sich bessern. Aber dabei bleibt es auch, beim Versprechen.

In Frankreich wurde vor längerer Zeit ein Feldzug gegen das „Franglais“ eingeleitet, womit die neumodische Angewohnheit gemeint ist, die französischen Sätze mit englischen Ausdrücken zu würzen. Und die Leaders aller Mouvements haben „bravo“ gerufen: „Vom nächnächsten Weekend an kämpfen wir gegen das „Franglais!“ Aber das war alles. Die Leaders sind noch da in der französischen Sprache. Und die Weekends auch.

Weil aber in Bonn zum ersten Male ein „Hering“ oder „Hiering“ stattgefunden hat (und das heißt: weitere werden folgen!), sollten die Anti-Fremdwörtler jetzt gleich auf die Barrikaden oder befestigten Wälle steigen. Denn was in Bonn wirklich stattgefunden hat, ist ein Hearing. Und das ist nichts Deutsches, es ist etwas Amerikanisches.

Wenn die Politiker in Washington eine harte Nuß knacken müssen, so haben sie die Angewohnheit, erst einmal Fachleute einzuladen und sie aufmerksam anzuhören, ehe sie selber frisch darauflos reden. Könnten sie Deutsch, so würden sie dies vielleicht ein „Hören“ nennen oder ein „Anhören“. Da die armen Amerikaner aber nicht deutsch reden, sind sie gezwungen, „Hearing“ zu sagen. Das ist alles.