Von Bernhard Griesbach

Kantzenbach hat in seinem Buch „Die Funktionsfähigkeit des Wettbewerbs“ Gedanken entwickelt, die vom theoretischen Ansatz her die Frage aufgeworfen haben, ob sie Anlaß sein könnten, die Grundsätze der bisherigen Wettbewerbspolitik in der Bundesrepublik Deutschland zu verändern. Unterstellt, die Gedanken Kantzenbachs seien neu, dann wäre dieser Tatbestand für die Wettbewerbspolitik solange ohne Bedeutung, wie nicht festgestellt ist, daß sie geeignet sind, zu einer besseren Wettbewerbspolitik zu führen.

Bisher ist die wettbewerbspolitische Praxis davon ausgegangen, daß der jeweils mögliche natürliche Wettbewerb ohne künstliche oder faktische (Machtelemente) Beschränkungen geeignet ist, langfristig ein Optimum an wirtschaftlicher Effizienz mit einem Optimum an wirtschaftlicher Betätigungsfreiheit, die die freie Konsumwahl einschließt, zu verbinden.

Dieses Prinzip hat seinen Niederschlag in dem absoluten Verbot von Wettbewerbsbeschränkungen in den §§ 1 und 15 des GWB und in der Mißbrauchsaufsicht über marktbeherrschende Unternehmen in § 22 GWB gefunden, wobei im letzteren Fall sicherlich unterstellt worden ist, daß es über § 22 GWB gelingen könnte, durch Eingriffe in das unternehmerische Verhalten mehr Freiheit für die von der Macht Betroffenen und mehr Effizienz durch Erzwingung marktgerechten Verhaltens (Als-Ob-Wettbewerb) zu erreichen.

Welche Alternative bietet nunmehr Kantzenbach an?

Zunächst glaubt Kantzenbach, eine bessere und praktikablere Grundlage für die Wettbewerbspolitik vorschlagen zu können. Um das zu erreichen, klammert Kantzenbach die Frage nach der Sicherung des Optimums an freier wirtschaftlicher Betätigung aus seinen Überlegungen aus und wählt als Ziel der Wettbewerbspolitik die Maximierung der wirtschaftlichen Effizienz. Jedenfalls hat bei Kantzenbach die wirtschaftliche Betätigungsfreiheit immer dann zurückzutreten, wenn mit ihrer Beschränkung ein wesentliches Mehr an Effizienz erreicht werden kann, und dieser Fall tritt nun nach Kantzenbach immer dann ein, wenn die Wettbewerbsintensität von einem noch zu beschreibenden Optimum nach oben oder unten abweicht. Nach Kantzenbach gibt es Märkte, auf denen zuwenig Wettbewerb herrscht (Polypole und Marktbeherrschung), Märkte, auf denen zuviel Wettbewerb herrschen kann (enge Oligopole) und Märkte, auf denen der Wettbewerb optimal funktioniert (weite Oligopole).

Würde der Gesetzgeber tatsächlich ein Höchstmaß an Effizienz der Wirtschaft anstreben, dann könnte er dieses Ziel im Sinne von Kantzenbach nur erreichen, wenn er einerseits das Entstehen marktbeherrschender Stellungen und enger Oligopole durch Erlaubnisvorbehalt für Zusammenschlüsse verhindert und bereits bestehende marktbeherrschende Stellungen durch Entflechtungen in weite Oligopole zurückverwandelt, und indem er andererseits Erleichterungen schafft, damit sich auf polypolistischen Märkten Unternehmen entweder vertraglich zu einem einheitlichen Gruppenverhalten am Markt verpflichten, bis ein Gruppenwettbewerb als quasi oligopolistischer Wettbewerb möglich wird. Oder aber der Gesetzgeber fördert Unternehmenszusammenschlüsse im Sinne von § 23 GWB, bis strukturell weite Oligopole entstanden sind („Förderung von Konzentrationstendenzen auf polypolistischen Märkten“).