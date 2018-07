Von Werner Holst

Köln

Vor Jahresfrist hatte alles begonnen. Die Kölner Verkehrsbetriebe (KVB) erhöhten ihre Fahrpreise und trieben damit die sozial Schwächsten auf die Straße. Schüler und Studenten probten ohne Rücksicht auf Kinderstube, akademische Rechte und Pflichten den Aufstand und hinterließen Scherben und Schaden bei den Bahnen. Zurück blieb auch ein juristisches Durcheinander, denn niemand weiß mehr recht, wer wofür verantwortlich und haftbar ist. Doch damit nicht genug. Es gibt nun ein weiteres Opfer – den Kanzler der Universität Köln. Dr. Wolfgang Wagner fühlt sich tief in der Ehre gekränkt.

Was war geschehen? Redakteure der Kölner Studentenzeitschrift „Perspektiven“ veröffentlichten unter der Überschrift „Ist der Kanzler noch zu retten?“ in einem Sonderdruck eine massive Polemik gegen Wagner. Dabei blieben sie keineswegs bei der Sache – nämlich den KVB-Demonstrationen und ihren Folgen – sie glitten ab in den Bereich persönlicher Diffamierung. Der Sonderdruck enthielt ein psychiatrisches Gutachten mit vernichtendem Urteil über den Kanzler. Wolfgang Wagner wird darin als „ein von autoritären und antidemokratischen Einstellungen geprägter Jurist (bezeichnet), der den geistigen Anschluß an die Gegenwart nicht gefunden hat“.

Schuld an allem – glaubt man dem betroffenen Kanzler – hat der stud. rer. pol. Klaus W. Läpple, Vorstandsvorsitzender der Kölner Studentenschaft. Die Vorgeschichte ist lang. Nachdem die Kölner Verkehrsbetriebe vor dem Scherbengericht ihrer Preiserhöhung standen, suchten und fanden sie in Läpple den Schuldigen, weil er einer der Initiatoren des Studentenprotestes war. Die KVB klagten.

Vergeblich versuchte Läpple den Prozeß abzuwehren. Er verfing sich im Gestrüpp der Paragraphen. Läpple nämlich wähnte, nicht er durfte verklagt werden, vielmehr müsse die Kölner Studentenschaft als Organisation vor den Kadi. Das wiederum verbieten die Hochschulbestimmungen des Landes Nordrhein-Westfalen. Denn das Land verweigert den Studenten seit langem die Rechtsfähigkeit, ohne die sie weder beklagt werden noch selber klagen kann. Zwar haben die rechtsunmündigen Studiker einen Vormund, die Universität Köln, doch es widerspricht offenbar dem Korpsgeist, daß eine Behörde eine andere verklagt. Für die KVB hat Läpple daher als Privatier gehandelt, und als solcher soll er die Folgen tragen.

Von dieser drückenden Last wollte das Studentenparlament seinen AStA-Chef befreien. Das Parlament bestätigte ihm, daß er und andere Protestorganisatoren in „Wahrnehmung berechtigter studentischer Interessen“ gehandelt haben und beschlossen, eventuell entstehende Kosten aus dem Gerichtsverfahren voll aus den Mitteln des studentischen Sondervermögens zu erstatten. Die Universitätsverfassung sieht vor, daß die Studenten im Rahmen ihrer Selbstverwaltung für Verbindlichkeiten und Schäden mit ihrem Vermögen haften. Die Verfassung bestimmt freilich auch, daß ein Rechnungsprüfer den Studentenetat kontrollieren muß.