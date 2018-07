Inhalt Seite 1 — Der Arbeits-Alltag wird nicht geknipst Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die Bundesrepublik gilt in der Welt der Photographie als ein vorzügliches Terrain für Amateure. Man weiß nicht recht, woran das liegt, ob an der Tradition oder an seiner Spezialindustrie oder an der Kaufkraft der Bevölkerung. Immerhin gibt es in mehr als der Hälfte aller westdeutschen Haushalte eine oder mehrere Kameras. Und davon liegen offenbar nur wenige unbenutzt in den Schränken. Im letzten Jahr, so heißt es, seien 640 Millionen Schwarzweißbilder, 336 Millionen Farbdias und 144 Millionen Farbnegativ-Aufnahmen hergestellt worden.

Anlässe zum Photographieren gibt es natürlich viele. Manchen ist die Linse vorm Bauch immer noch so etwas wie ein „Statussymbol“, andere reizt die Technik, wieder andere freuen sich ihrer Fähigkeit, mit dem Druck auf den Auslöser irgend etwas auf den Film zu fixieren; wenn das Objekt nur scharf gezeichnet ist, sind sie glücklich. Viele wollen ihre Erinnerungen an die Kinderzeit ihrer Söhne und Töchter, an Familienfeste, an Urlaubstage festhalten, manche genießen die Repräsentation vor Freunden und Bekannten, und manche lassen sich von Schönheitssinn oder Naturliebe beflügeln. Einige treibt freilich auch ein echter schöpferischer Impuls.

Gemessen an der Menge der verbrauchten Filme und Papiere, bilden diejenigen, die in den etwa 550 Vereinen des Verbandes Deutscher Amateurfotografen-Vereine e.V. organisiert sind, sicherlich nur eine winzige Gruppe unter allen Kamerabesitzern, Aber sie ist die interessanteste. Die Photogemeinschaften stellen nämlich Dunkelkammern zur Ausarbeitung der Aufnahmen, zuweilen auch verbilligtes Material zur Verfügung und ermöglichen es, ein Bild von der Aufnahme bis zur Vergrößerung selbständig zu gestalten. Eigene Bibliotheken, Gespräch und Kritik unter Gleichgesinnten, Vorträge von Experten geben Anregungen und fördern technische und ästhetische Kenntnisse, und schließlich gestatten eigens veranstaltete Ausstellungen auch noch Wertvergleiche untereinander, von der provinziellen bis zur internationalen Ebene.

Was die Amateure des Verbandes leisten, zeigt alljährlich seine Bundesphotoschau. Die für 1967 ist zur Zeit in Köln zu sehen. 4552 Bilder wurden eingesandt: 2556 schwarzweiße Einzelbilder und 58 Bildreihen, 534 Farb-Vergrößerungen, 1170 Einzel-Dias und 37 Farbdia-Serien. Sie wurden aus allen Gegenden Westdeutschlands, aus Groß- und Kleinstädten an den Rhein geschickt. Obwohl exakte Berufsangaben fehlen, wird vermutet, daß die Einsender allen sozialen Schichten angehören. Ein Fünftel der Photos etwa fertigten Jugendliche, den Rest die sogenannten Senioren. Eine Jury, bestehend aus vier photobeflissenen Herren, wählte 270 Einzelbilder und zehn Bildreihen in Schwarzweiß und 73 Color-Papiervergrößerungen für die Schau aus, versah 54 Dias und sieben Dia-Serien mit dem Prädikat „ausstellungsreif“ und prämierte 18 Arbeiten als hervorragend mit Medaillen.

Ihre Herkunft sieht man den Bildern nicht an, das Milieu, dem sie entstammen, ist an ihnen ebenso wenig ablesbar wie das Lebensalter ihrer Photographen. Junge und Alte – von einigen wenigen Einsendungen abgesehen – photographieren im gleichen Stil. Sogar Vierzehnjährige scheinen über ein modernes Formulierungsvermögen zu verfügen (wenn man diese Meinung auch mit Skepsis notiert, weil man hinter den Kindern das Talent der Väter vermuten muß). Alle benutzen das Formenreservoir der gegenwärtigen internationalen Photographie, der ja schon längst – wie auch den anderen visuellen Kommunikationsmitteln – keine ausgeprägten nationalen Eigenarten mehr anhaften. Manchmal werden die Vorbilder freilich noch mißverstanden und die optischen Formeln falsch angewendet, manchmal auch simpel nur nachgeahmt. Die jetzt in Köln sichtbaren Bilder bezeugen jedoch ein erstaunliches Niveau. Nuancen in der Qualität kann man lediglich auf die intensive Hilfe durch besonders aktive Vereine mit offenbar außergewöhnlich urteilsfähigen Leitern zurückführen. So erwiesen sich bei der Jury zum Beispiel die Mitglieder der Gruppen aus Wiesbaden-Bieberich und aus Ottobrunn bei München als die erfolgreichsten.

Auch die von den Amateurphotographen aufgenommenen Motive lassen keine Rückschlüsse auf die Urheber der Bilder zu. Man hat sich hierzulande zwar angewöhnt, das, was photographiert wurde, soziologisch (oder bei Jugendlichen pädagogisch) zu betrachten; doch als Dokumente für diese Wissenschaften sind Lichtbilder trotzdem untauglich. Photographien wird schließlich, was photographierbar ist. Ernsthafte Amateure reagieren – wie sollte es auch anders sein – auf Objekte und Szenen, die ihnen Rohstoffe und photographisch übersetzbare Formen für gute Bilder versprechen. Die Motivwahl wird durch das ästhetische Bewußtsein bestimmt, nicht durch Gefühle, die von gesellschaftlichen oder pädagogischen Aspekten gesteuert wären.

Was für sie photographierbar ist, präjudiziert freilich ziemlich stark auch die internationale Photoliteratur, wenn auch die für Amateure unerreichbaren Motive – etwa die aus dem Bereich der Werbung oder der Wissenschaft – ausfallen. Die weite Welt jedoch ist auch das Feld der Liebhaber. Menschen und Landschaften fremder Gebiete sind in der Ausstellung keine Seltenheit. Die einen werden kaum als Sonderbares interpretiert, sondern durchaus realistisch und vertraut gesehen. Den anderen mangelt jeglicher Romantizismus.